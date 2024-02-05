新竹縣近年人口成長快速，交通益趨複雜，自2013年起截至2023年10月，人口增加10.9％，高於全國平均數，統計2023年1月至10月機動車輛成長數，比2022年同期上升3.2％，顯示道路車流持續增加。

科技執法強化效能

為此新竹縣政府警察局透過交控中心大數據分析鎖定縣內交通問題根源、藉由道安會報整合縣政府各局處資源及作為降低事故發生，同時提供縣政府工程小組相關建議，共同推動道路工程改善。此外也增設科技執法，強化取締效能，減少路口違規情形，並配合縣政府各局處、民間單位積極宣導交通規則觀念，確保用路人道路安全。

新竹縣政府交通旅遊處長戴志君（左四）、新埔鎮長陳英樓（左五）、新竹縣政府警察局局長林信雄（左六）、教育局長楊郡慈（左七）及新埔國小校長李杏煖（右一），共同於新埔國小宣導交通安全。（圖／新竹縣政府警察局提供）

針對竹北、竹東、湖口人口增加趨勢，新竹縣政府警察局召開多次內部防制會議，依地區屬性，找出肇因，並訂定各項執法種類及標準，精準執法，結合3E手段，使新竹縣交通事故顯著減少。

A1件數降幅全國第一

新竹縣A1類交通事故件數，統計2023年1至10月計35件（36人），較去年同期減少23件（25人），降幅達40％；另據交通部統計，新竹縣2023年1到8月因交通事故30日死亡人數計有41人，較2022年同期計65人，減少24人，下降37％，是全國降幅最大的縣市。

另外，詐騙案件財損金額逐年上升，為強化民眾防詐意識，提升全民識詐能力，新竹縣政府警察局與縣政府各局處結合成立「竹縣打詐隊」，由縣長楊文科擔任領頭羊投入各項宣導，向民眾呼籲識詐的重要性。（新竹縣政府警察局廣告）