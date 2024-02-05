新北市輔具中心是全國唯一公辦公營，累積20年來豐富的服務經驗與量能，不僅榮獲第二屆政府服務獎及高齡友善城市獎的肯定，在疫情期間輔具遠距服務，更獲得2022全球智慧城市聯盟GO SMART特別獎智慧城市人本獎。

四大特色獲獎項肯定

新北市輔具中心具有下列幾個特色：

一、「縮短行政流程 簡政便民」：新北市推動輔具超音速政策，民眾經評估符合資格後即可購買所需輔具，節省公文往返的等待期，後續再由輔具特約廠商代為請款，目前共與全國1千多家特約廠商合作，民眾只要到貼有新北市輔具購、租、清認證的輔具廠商，即能獲得立即的服務。這項便民政策榮獲第二屆政府服務獎及高齡友善城市獎的肯定。

二、「善用雲端科技 省時省力」：新北市將輔具補助資訊系統與服務流程結合，透過輔具EasyGo APP的設計，讓民眾或特約廠商，可以透過APP的網頁版輔具申請程式，雲端申請、雲端審核，節省民眾和廠商的人力時間成本，也大大提升申請和核定的效率。

三、「發展遠距評估 安心防疫」：在3年新冠疫情期間，為減少病毒感染兼顧民眾的輔具需求，新北市輔具中心透過SMS、LINE等系統，由中心評估者與需求者做輔具遠距評估，利用動作功能分級系統盤點各項輔具需求，並進行衛教指導，使民眾熟悉輔具的使用。

四、「推廣二手輔具 資源再生」：新北市從2004年10月開辦二手輔具回收服務，初期每年僅有近千件的回收，但經過不斷的宣導，2019年一年回收1萬1235件，並逐年增加，經清潔、消毒、維修再利用，每年免費轉贈給有輔具需求的民眾超過萬件，不僅造福需求者，也解決捐贈者家中擺放囤積的困擾，更是環保節能減碳，資源再生利用的典範。

新北市政府為照顧身心障礙者及有長期照顧需求家庭能夠更便利的申請輔具服務，除了設置2個輔具資源中心及12個輔具分站外，並開發建置新北輔具EasyGo APP，已於2023年9月7日正式上線。

侯友宜（左二）實際操作移位機輔具，體驗將示範重癱者從輪椅上輕鬆移位。（圖／新北市社會局提供）

貼心設計讓民眾有感

副市長劉和然在上線記者會中表示，新北市在侯友宜市長智慧城市的政策指引下，透過智慧化的系統設計，領先全國推出手機版輔具APP，市民透過APP向輔具中心申請所需要的輔具，免臨櫃、免奔波、免等待，經評估完成即可核定，並線上通知民眾據以購買。劉和然表示，新北市身心障礙者人口有17萬多人，老年有72萬多人，每年申請輔具補助達2萬多人，補助金額高達2億2000萬元。為提供更好的服務，除推動多年的輔具超音速，評估即核定並由廠商代墊外，更開發輔具EasyGo APP，希望在一年內下載次數可達1萬5000次。

新北市也提供免費的二手輔具，經整理、清潔、消毒後，提供給有需要的民眾。2023年共回收約1萬7500件，媒合約1萬4200件，節省公帑1億1100萬元，輔具 APP線上也有專門提供二手輔具的申請。

社會局長李美珍表示，民眾進入輔具 APP頁面後，點擊右上角登入，會自動連結新北市民雲，在完成帳號註冊後即可使用。透過輔具APP可即時查詢核定結果、補助區間及額度，若不方便操作手機時，可以利用網頁版申請。有任何疑問請電2960-3456轉3828，或新北市輔具資源中心8286-7045，或新店中心2912-1911。（新北市社會局廣告）