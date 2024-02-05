新北市立黃金博物館位於臺灣東北角，是國內外遊客必訪的景點。新春即將來臨，今年博物館舉辦繽紛的春節活動，歡迎大小朋友來參加活動體驗礦山年味，摸一摸220公斤超大金磚，為精彩的新一年增添更多好運！

「金」彩20年 龍飛鳳舞賀新禧

初二到初五，福氣財神從遊客服務中心踩街發送黃金糖，讓大家吃甜甜過好年；期間到館參加「淘金體驗」的遊客，憑票根可至金屬工藝館兌換戳戳樂1次，獎項豐富，每日限量贈送。除此之外，悠揚樂聲、雜耍、造型氣球等不同的街頭藝人，將在新春期間為大小朋友帶來精彩絕倫的表演。

黃金博物館220公斤大金磚，增添財運。（圖／新北市立黃金博物館提供）

今年黃金博物館邁入第20年，館方特別舉辦活動「雕龍畫鳳拓印趣」，製作黃金博物館龍年及20周年特別圖案紀念印章，讓民眾拓印在斗方春聯，與博物館共同迎接20周年。

龍騰虎躍迎新春 黃博邀您走春趣

黃金博物館超夯的大地館透視礦山展「深入坑道」VR體驗，重現本山四坑「大著金」發現大黃金奇幻旅程；「本山五坑」體驗，讓大小朋友回到昔日金礦場，隨著掘金旅程，增添許多財氣；「淘金體驗」更可以讓大小朋友將金砂淘回家！昇平戲院也將放映懷舊喜劇片，讓大小朋友一同結伴於龍年春節樂團圓。

年節將至，園區黃金館、大地館、四連棟日式宿舍、煉金樓、金屬工藝館、共學館各館舍高掛喜氣洋洋的紅燈籠、春聯，年節氣氛滿滿！歡迎大小朋友一起到黃金博物館藝文走春，讓新的一年金運昌隆！（新北市立黃金博物館廣告）