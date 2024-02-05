近年空氣品質日漸受台灣社會大眾重視，如何在工作及居家環境營造乾淨清新空氣，成為現在消費者最重視課題，因此「空氣清淨機」順勢而起，成為現代人生活中不可或缺的家電產品。

中鋼集團旗下子公司中宇環保工程公司（以下簡稱：中宇環保）於2021年在中鋼專業技術指導下，開始製造及生產活性碳吸附材，也將其活性碳吸附材運用在自家品牌-中宇GO空氣清淨機的濾材裡。

「中宇GO清淨空氣清淨機系列產品」與市場上多數廠牌不同的地方在於活性碳濾材除了有效過濾菸味、臭氣、甲醛等有害氣體外，更能針對酸性（SOX、NOX、HCl）及鹼性氣體（氨氣）等特殊氣體進行吸附處理。

中宇GO清淨600A、800A 廣受好評

中宇空氣清淨機濾網能有效去除空氣中的寵物毛髮、異味，也具備了靜音運轉及節能的優勢，其智慧感測系統能夠即時監測室內空氣品質，自動調節淨化功能，營造一個寧靜、舒適、安心的環境空間，獲得專業人士對空氣清淨機產品的創新性和實用性給予高度評價。

中宇環保在高雄捷運R11高雄車站美食街及出入閘門安裝了2000B空氣清淨機。（圖／中鋼集團提供）

因此，中宇環保在2023年參與北中南各區寵物展及長照展，即吸引不少寵物飼主及有長照需求的消費者駐足參觀詢問，中宇GO清淨600A、800A空氣清淨機產品受到許多年長消費者、照護者及寵物飼主的青睞。

中宇GO清淨2000B 適合大坪數空間

中宇環保也於2023年推出適合大坪數廠房、電氣室使用的中宇GO清淨2000B空氣清淨機，不僅風量更大，活性碳填碳量更達到10公斤，並具備UVC紫外線殺菌燈及智能感測7吋人機操作面板，更適用坪數高達60坪的大空間。

此外，中宇環保2023年11月與高雄捷運公司合作，在捷運R11高雄車站美食街及出入閘門分別安裝1台2000B空氣清淨機，不僅提高民眾搭乘捷運的舒適度，也展現了中宇環保及高雄捷運公司打造高雄友善環境的努力。（中鋼集團廣告）