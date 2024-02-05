以民為本 黃明太服務急先鋒

民進黨高雄市議員黃明太擔任議員以來，每周4天為北高雄包含阿蓮、茄萣、路竹與湖內區的民眾服務。他關心的事情包含登革熱、垃圾等問題，並在質詢時不怕惹高雄市長陳其邁不開心，就是要保障民眾的權益。

北高雄有些地區屬於偏鄉，但有許多衛生所的所長卻是由醫師或護理師兼任，這令黃明太相當憂心，還在2023年10月底的警消衛環質詢此問題。高雄市衛生局允諾這兼職問題於2024年不會再發生。

高雄市議員黃明太（左）問政認真。（圖／黃明太服務處）

在登革熱問題處理上，黃明太在質詢時提出要有效運用藥劑，且做滾動式的檢討，避免事倍功半，他並建議官員不要覺得陳其邁不連任市長了就敷衍了事。黃明太還要求市府官員對開罰要拿出具體辦法，他以「老舊屋外一個臉盆」的故事為例，雖然是行為人的叔叔放置臉盆導致登革熱，但卻開出超過20張罰單，這些被罰的人士多半沒有住在高雄了，也因為沒有接到罰單而去申訴。

對於垃圾問題，黃明太也幫公司和民眾發聲，他認為高雄市環保局在處理垃圾時應該兼顧公司與民眾，並以高雄的垃圾焚燒為主，行有餘力再去燒其他縣市的垃圾。

黃明太也自嘲，有許多官員說他質詢時很凶，但他不這麼認為，因為自己是要提出問題並解決，對事不對人。

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