致力推廣使用循環容器消費的新模式，打造永續社會。

一、限用一次用塑膠杯

高雄市推動減塑政策也結合淨零排放目標，高雄市配合中央政策，自2023年7月1日起，實施飲料店不得提供一次用塑膠杯，高市府環保局針對飲料業者勤加查察、媒合設置循環杯租借站、再成立《飲料店減塑大聯盟》，祭出加碼誘因引導民眾自備容器，有效展現1+1大於2的減量成效，預估每年減少一次用塑膠飲料杯垃圾量約1500公噸，減少3072公噸的CO2排放。

二、便當店自備優惠及環保外送服務

高雄市積極輔導餐飲業者提供循環餐盒借用、自備優惠或環保外送服務，目前高雄有181家業者加入響應環保外送行列，遍及38個行政區，主要由消費者自備環保餐盒，送至店家盛裝後，由店家送回消費者端的方式推動，部分店家還祭出自備餐盒享折價、加菜、分量升級等優惠，共同響應減少使用一次用產品，包括免洗筷、塑膠湯匙及餐盒等。

三、鼓勵傳統市場塑膠袋減量

傳統市場為民眾經常造訪消費的場所，因塑膠袋使用方便、成本便宜，造成攤商及消費者無節制的使用，市府環保局於武廟市場設攤宣導自備環保袋購物，呼籲民眾挑選友善環境的店家消費，並設置二手袋循環箱，提供民眾免費取用，不斷循環物盡其用，針對攤商輔導不主動提供塑膠袋，若民眾自備環保袋，則主動提供優惠折扣、推廣商品裸賣，形塑減塑行動。

高市府環保局派員進行飲料店不得提供一次用塑膠杯稽查。 （圖／高雄市政府環保局提供）

透過宣導發現民眾及攤商的減塑意識和意願高，均有正面的回應，攤商願意給予零頭折扣或加料服務，消費者願循序漸進地減少使用一次性塑膠袋，武廟市場7至11月宣導活動共221家攤商響應，預估減少53萬6449個塑膠袋使用。

四、明年起限用一次用旅宿用品

環境部順應國際減塑趨勢，限制觀光旅館業、旅館業、民宿、露營地等不得提供容量小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等液態盥洗及保養用品，也不得陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等個人衛生用品供消費者自由取用，自2025年1月1日起實施。

高市府環保局2023年度已針對公會及業者辦理2場宣導說明會，並進行旅宿業者現場訪視，輔導配合政策進行轉型，高雄市預計有536家旅宿業也籲請民眾從改變旅遊習慣開始，旅遊時自備盥洗用品，自發性響應源頭減塑，統計高雄市有536家旅宿業者，總房間數2萬3325間，預估每年削減一次用旅宿用品垃圾量7435公噸，減少8550公噸的CO2排放。（高雄市政府環保局廣告）