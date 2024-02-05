馬祖高粱酒飄香國慶酒會

023年國慶大會總統蔡英文以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」發表國慶演說。國慶晚宴邀請各國家領導人、政要聚集台北賓館。

杯中藍眼淚 品酒如賞星

「馬祖酒廠」連續7年獲選國宴指定用酒，今年以馬祖58度高粱酒為基底特調馬祖藍眼淚奇景，取名「浩瀚無垠」，結合馬祖當地的水源與獨特的地勢環境，讓貴賓在品酒的感受馬祖無邊無際的魅力。

東湧陳年高粱酒位處國家的最北疆常年佇立在冷冽的寒風，造就出無可匹敵的甘醇好風味。（圖／馬祖酒廠提供）喝酒不開車 開車不喝酒

國慶日白天不僅有「翡翠騎士」之稱的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部與美國UCLA棕熊行進樂隊接續出場，與國人一起慶祝雙十國慶，更有空軍雷虎特技小組在高空衝場，串起慶典的最高潮。

夜晚的國慶晚宴更是絲毫不得馬虎，國家領導人同其他的各國領導政要聚集在台北賓館歡慶雙十節，會場裡的裝飾自然是不能普通的，每一道美食、每一杯醇酒都必須體現出國家的情懷和文化，給國際嘉賓帶來一個強大的視覺感及饗宴氛圍感。

獨特風味 外賓讚不絕口

馬祖高粱酒連續7年獲選為國慶國宴酒，在中華民國112年國慶酒會飄香。行政院長陳建仁與聖文森及格瑞那丁總督朵根對馬祖高粱酒甘醇柔和給予高度的盛讚，就像東湧陳年高粱酒位處國家的最北疆常年佇立在冷冽的寒風，造就出無可匹敵的甘醇好風味。

馬祖酒廠總經理劉九銘表示，馬酒創立於1956年，至今已有67年的歷史，為台灣3大公營酒廠之一，四面環海的馬祖酒廠，有南竿及東引2座風味獨特的專業製酒廠，其中位於北緯26度的東引廠是台灣緯度最高的島嶼型酒廠，有著得天獨厚的花崗岩水質、氣候、工藝及坑道窖藏4大釀酒條件。

慢工雕磨 孕育世界級白酒

劉九銘指出，無論是台灣所有酒廠中，只有馬祖酒廠可將釀酒製程中，最重要的兩道發酵流程延長到56天，是全台灣發酵時間最長的酒廠。在低溫長時的完全發酵狀況下，才可以讓製酒微生物及菌種完全發揮效用，造就東湧陳年高粱酒擁有無可替代的甘醇口感，創下台灣史上首度唯一在白酒品類奪得鉑金獎platinum最高殊榮。

連江縣長王忠銘表示，馬祖有著世界級的美景，更有世界最好的白酒，國宴現場貴賓提及馬祖高粱酒口感較不辛辣，特別柔和甘醇，是因為馬祖的嚴寒，坑道、空氣、水和菌，天生被賜予的釀酒好基因，成就了綿、醇、淨、爽的細膩優雅風味，67年來受到國際與各界一致的好評，是世界最好的白酒。

馬祖酒廠為增加晚宴飲品的多樣性，特別規畫3款馬酒國宴特調酒，包括「洋洋得意」F湧陳高與酒漬洋甘菊加上氣泡水的風味，清新爽口。「浩瀚無垠」?8度馬祖高粱的漸層藍有如浩瀚的星空，把馬祖奇景藍眼淚放入杯中，星空與海洋的美感雙重呈現。「長長久久」`金的東湧陳高搭配馬祖老酒香腸，恭賀中華民國國運昌隆，人民安居樂業，幸福美滿。「愈冷冽愈甘醇，愈在地愈國際」，正是馬祖酒廠的最佳寫照。（馬祖酒廠廣告）喝酒不開車 開車不喝酒