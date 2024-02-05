春節假期即將到來！還在苦惱要去哪裡玩嗎？別傷腦筋了！來個藍色水路知性之旅，在臺北搭乘藍色水路，讓您能悠遊穿梭淡水河，欣賞水路兩岸豐富的人文及自然景觀，春節期間闔家出遊選擇搭乘藍色水路，欣賞優美的河景風光，以不同角度享受及體驗臺北風情。

漫遊古蹟逛市集 暢遊大稻埕

大稻埕碼頭現在除了搭船外，沿岸上的貨櫃輕食區已成為熱門打卡熱點，為碼頭風光注入新生命，也帶來人潮，可以在河岸邊吹風、吃美食，還能在貨櫃屋天台看夕陽，及不定期的活動表演，歡迎民眾一起來乘船，用不同角度欣賞臺北之美。

帶動民眾搭船需求，結合業者推出針對散客的定期航班，如大稻埕夜航及大稻埕至淡水行程，串連碼頭周邊水陸特色景點，漫遊迪化老街、穿梭在辜宅、陳天來及李臨秋故居、港町文化講堂等，彷彿置身於1920年代的大稻埕繁華街頭。於遊程中加入專業導覽服務，享受水、陸景點結合的各式半日遊行程，提升豐富度及可看性。

大稻埕乘船賞夕陽。（圖／臺北市公共運輸處提供）

搭船到淡水走春去

搭著載客船舶遊河到淡水，走春不怕塞車並體驗多層次旅遊，大稻埕碼頭業者將從年假初四到初五（2/13~2/14）提供航班遊河到淡水的服務，讓您免於陸路到淡水的塞車之苦，透過搭乘伴著水花、魚躍河面旅程，在臺北大稻埕老街裡尋茶香，在淡水河順河漫遊大稻埕，從另一種角度看臺北，絕對是春節假期出遊的好選擇。

除了上述遊程以外，各業者也有提供「預約包船」服務，部分船舶可提供頂級伴唱卡拉OK，伴著水花飛揚暢遊旅程，是企業或家族集體出遊的好選擇。相關航班資訊及報名方式可上網搜尋「藍色水路微旅行」網站https://river-fun.taipei/查詢！（臺北市公共運輸處廣告）

☆藍色水路營運業者：

長弘航業股份有限公司（02）2618-2226

好樂好股份有限公司（02）2558-5519

台北航運股份有限公司（02）2809-2111

順風航業股份有限公司（02）8630-1845

舶克國際有限公司（02）8511-2566

乾杯碼頭有限公司（02）2721-9631

燊鴻國際有限公司 0935004886

盈豐國際股份有限公司（02）2711-8887

備註：春節期間各家業者營運時間易有所變動，建議先行電洽業者詢問。