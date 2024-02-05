彰化庇護工場春節新品盛放 愛與創意交織

喜迎金龍辭舊歲，好運接龍旺旺來，彰化縣庇護工場為終年忙碌的您精心準備一次滿足多種願望的年味伴手禮，是您送禮最佳的好選擇，歡迎選購喔！

彰化縣有7家庇護工場，除驛站庇護工場及心騰數位流通庇護工場由企業設立，其餘5家為彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍工場、彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會附設慈恩庇護休閒農場、彰化縣自閉症肯納家長協會附設肯納兒烘焙坊、彰化縣陽光弱勢團體關懷協會附設愛心機車美容工場以及加點愛庇護工場，都於春節期間推出許多優質產品。

加點愛庇護工場員工對洗車充滿熱情，用最認真專業的態度對待每輛進場的車輛。（圖／彰化縣政府勞工處提供）

藝文助陣 咖啡、香皂添趣

愛加倍工場自創品牌「STILL」咖啡，庇護員工手挑豆，從原豆開始，選豆、烘焙、研磨、分裝，都有著庇護員工的一份心力，今年金獎畫家陳炳臣精選4幅畫作，無償提供愛加倍工場設計推出「四季福滿」文創禮盒，支持身障朋友擁有咖啡的專業技能，開闢更多身障朋友的工作機會與社會價值。「皂就幸福」手工皂為愛加倍工場既有產品，藉由史博館館藏「重要古物」常玉「四女裸像」豐富的視覺元素應用，提升產品的藝術性及文化內涵，並協助開創「裸皂」品牌。

一同焢窯趣 嘗無毒蔬果年菜

慈恩庇護休閒農場以自家種植無毒蔬果，推出開運年菜套餐外，新春期間歡迎大家來農場走春，可品嘗風味美食，還有焢窯區及DIY製作等親子活動，是最有年味的農村體驗行程，歡迎預約。

品堅果小點時 看車煥然一新

肯納兒烘焙坊過年主推南瓜子酥糖及夏威夷豆塔，特別調整甜度與硬度，一口咬下的同時，滿滿核桃香迅速在舌尖擴散，佐上棗泥天然香氣層次豐富；夏威夷豆塔嚴選夏威夷豆、核桃及酸甜的紅寶石蔓越莓搭配酥脆金黃塔皮，美味地令人無法抗拒。伴手禮準備好了，愛車也需「換新裝」，把愛車放心交給愛心機車美容工場及加點愛庇護工場，保證讓愛車煥然一新。(彰化縣政府勞工處廣告)