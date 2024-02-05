輕軌畫成圓 高雄更便捷

高雄輕軌路線全長22.1公里，為台灣首座營運的輕軌運輸系統，以原台鐵臨港線的環狀路廊為基礎，行經凱旋路、成功路、海邊路、港區道路、七賢三路、臨海新路、西臨港線鐵路廊帶、美術館路與大順路，沿途共有38座候車站、1座機廠，兩站之間距離大約為500至800公尺。

在舒適的旅程中賞都景

平面輕軌同時擁有公車不必上下樓層的搭乘便利性、也同時具有捷運列車舒適性、窗外不會只看到隧道而是都市景觀的通透性，輕軌是以人為本且親民的綠色運具象徵，此乃高雄市政府交通政策之核心，亦為推動節能減碳之共同目標。

截至2023年底通車營運路段為C32～C1～C24之間，始於中正、大順路口南側凱旋公園站（C32），沿台鐵東臨港線路廊經四維、三多、二聖等路口至輕軌機廠，續沿凱旋路經一心、中山、中華等路口後，沿成功路往北至新光路，轉海邊路經光榮碼頭跨越愛河至真愛碼頭進入駁二特區，至七賢、蓬萊路沿臨海新路經鐵道園區至捷運西子灣站，往北沿台鐵西臨港線路廊及鐵路綠園道至馬卡道路、美術館路口，往東沿美術館路、大順路至愛河之心站（C24）。總計行經31個候車站，路段長約17.1公里。

新開通路段預計2024年元旦後試營運，提供民眾免費搭乘，進出月台刷卡不扣款，預計試營運期間將持續至明年元宵節假期結束，歡迎民眾踴躍搭乘。（圖／高雄市政府捷運工程局提供）

元旦至元宵 搭乘輕軌免費

高雄環狀輕軌最後施工路段大順路於博愛路至中正路之間路段，預計於2024年元旦起試營運，將提供民眾免費搭乘至元宵節假期結束，期間進出月台刷卡不扣款，未來路線正式成環之後，輕軌列車將採用環狀運轉的模式來營運，搭乘的旅客們都可以在上面不斷繞圈圈環繞遊覽整個高雄景觀哦。而搭乘的費用，也將改用里程來計算，搭乘5公里內收費20元，5至7公里為25元，7至9公里為30元，超過9公里則最多收費35元。

過去，高雄輕軌的收費方式是購票或在月台上或車廂內刷卡，但是在輕軌正式成環後，為了避免車廂人潮過於擁擠造成刷卡不便將改成統一在月台處刷卡車廂內不提供刷卡，而且大家也要記得不論進站、出站時都要刷卡，系統才有辦法計算搭車的哩程數哦。