啡嚐嘉義 三部曲完善咖啡產業鏈

嘉義縣目前有阿里山、梅山、竹崎、番路、中埔、大埔和溪口等7個鄉鎮種植咖啡豆，全縣約200位青農、小農以生態友善體驗為願景，加上部落祕境產區，帶動咖啡文化盛行，其中又隱藏了許多品質優良、風味極佳的咖啡豆，縣府農業處為協助縣內各咖啡農園品牌聚落特色的深耕，自2020年起推行三部曲建置計畫，現正逐步開花結果。

第一部曲為建置友善產業機制，第二部曲致力發展特色咖啡莊園、協助莊園整體規畫，第三部曲計畫以外部行銷鏈結為主，待咖啡三部曲建置完成後，每個咖啡莊園各有風采和特色，不但發揮三級產業效能，還能把消 費者帶進來，促進在地六級化產業發展。

「尋豆之旅」 尋南北道軸道咖啡香

農業處表示，縣內有不同海拔的咖啡農園，藉強化田間栽培管理、發掘自產自銷，輔導申請產銷履歷安心品質的保障，為在地咖啡產業加值，讓嘉義縣成為國內安心採購咖啡聚落，尤其「咖啡三部曲建置計畫」深耕各咖啡產區，2023年特別推出尋豆之旅，將精品咖啡生產過程規畫出一條教育體驗路線。

「啡嚐嘉義」是嘉義縣的咖啡產業標章，足以代表品質保障。（圖／嘉義縣政府農業處提供）

農業處以南北道示範莊園為主，結合星級示範莊園，在主要咖啡產區，以尋豆體驗角度，規畫出兩條旅遊軸線，其中莊園以阿里山、梅山人流與特色莊園比例較高，再延展到周邊番路、竹崎及中埔咖啡聚落，至於星級認證的咖啡莊園分布座落在不同海拔，消費者深入產區，就能了解田間管理到後製烘豆過程，再進入咖啡風味品嚐，藉由與咖啡農的對話，了解產地咖啡莊園與城市咖啡廳價值差異，期待愛好者安心前往，展開特色莊園的另類食農知識旅行。

躍上咖啡屆奧斯卡 嘉縣登世界舞台

有著咖啡屆奧斯卡著稱的「台灣卓越盃咖啡示範競標」COE賽事，是世界上最有影響力的咖啡豆競賽，每年在各個頂尖咖啡產國舉行， 2023年決選20個名次，嘉義縣一口氣拿了18個名次，包辦前6名，再回顧歷屆咖啡豆賽事，嘉義縣各莊園屢獲佳績，讓嘉義精品在國際舞台上備受矚目，證明嘉義咖啡聚落不亞於世界知名的咖啡生產聚落。

嘉義縣長翁章梁期待，嘉義縣咖啡農走出自己的咖啡風味論述，不僅呼應國際永續發展計畫，持續帶來文化故事與品味感動，也歡迎大家來嘉義縣咖啡產區尋豆，體驗冠軍咖啡大縣的咖啡風味魅力。

（嘉義縣農業處廣告）