興櫃新兵火星生技*（7731）今（5）日登錄興櫃交易，每股參考價為6.5元。火星生技為聚焦大健康零售市場的新零售公司，領先以數據驅動創新策略發展，經營旗下4個形象與客群定位鮮明的品牌，開發超過120支商品。去年全年營收2.98億元，成長168.96％，其中新品牌加入營運效應，12月營收5,405萬元，占全年營收比重近兩成，並較上一年同期大幅成長565.52％。

火星生技成立於2021年5月，實收資本額為新台幣1.245億元，發行股數2.49億股，每股面額0.5元。火星生技專注經營大健康零售產業中的小藍海市場，透過品牌官方平台、跨渠道網路社群、全台3,000家以上實體藥局藥妝門市積極發展OMO（Online merge Offline）全通路模式，在不同的通路性質挑選出合適的商品類型上架，並透過全通路行銷策略、結合數位工具的跨渠道顧客數據追蹤、會員經營管理、深化客戶體驗等整合性布局，將虛實通路整合與融合，建構一個讓產業鏈夥伴虛實通路資源共享、數據共享、利潤共享的創新營運模式，不僅提供消費者更順暢的購物體驗，也帶動線上與實體門市業績的成長。

火星生技董事長 林玉龍（圖∕火星生技 提供）

目前火星生技旗下品牌分別為TAIZAKU（融合日系與時尚風格的高端男性保健品牌）、藥師健生活（蔡藥師監製的運動與兒童保健品牌）、inyouso（營養師與食品技師共感打造的養膚品牌）、樹飛雪（訴求美麗與健康的熟女美妝保養品牌），客群涵蓋高端男性、健身運動、兒童保健、熟齡女性、美髮、皮膚保養與保健以及寵物保健。

火星生技興櫃前法人說明會後進行直播抽獎。（圖∕火星生技 提供）

2021年火星生技首個品牌TAIZAKU正式銷售，透過會員整合、經營多元流量、社群與電商平台市場，短時間內成功打造赤晶對策、武倍對策、武倍十攝等熱銷產品，2023年第四季完成健生活、樹飛雪品牌合併，並成立inyouso，增加產品多元性與互補性，利用火星生技的新零售模式，很快創造銷售佳績。

目前火星生技旗下品牌分別為TAIZAKU、藥師健生活、inyouso、樹飛雪。（圖∕火星生技 提供）

未來火星生技將持續合併國內外品牌與拓展全球藥局及跨境銷售通路平台，預計每年將新增3～5個品牌、新拓展1～2個國際市場，鎖定大健康領域，持續增加不同目標受眾類型，透過產業鏈資源整合力與數據決策力優勢，加速既有品牌與新加入品牌的發展，逐步擴大市場規模及競爭力。