星座專家唐綺陽分析2／5–2／18雙周運勢，面臨諸星過摩羯，過年期間依然要盡些責任義務，感受闔家歡樂、整體氛圍愉悅；水星進水瓶，大家喜歡到人多的地方享受年節氣氛，網路世界熱鬧、聚會邀約多，大眾對於國際事務及公共議題感興趣；火星進水瓶，積極參與各種聚會及大型活動，結識新朋友；金星進水瓶，有機會認識志同道合的朋友，在團體中有所收穫。

星象影響：諸星過摩羯、水星進水瓶、火星進水瓶、金星進水瓶

12星座個別運勢：

【累的：雙子、巨蟹、獅子、處女】

雙子：適度放鬆避免太緊繃，對另一半別太強勢管太多

巨蟹：盡責就好別給自己太大壓力，戀情冷淡需時間突破

獅子：對於他人言論別鑽牛角尖，感情別太在意他人眼光

處女：安排喜歡的活動放鬆身心，別讓壓力干擾戀情和諧

【穩的：牡羊、天蠍、水瓶、雙魚】

牡羊：盡責扮演好自己的角色，經營感情要適度柔情放鬆

天蠍：享受跟親朋好友相處時光，戀愛上兩情相悅機率高

水瓶：需要時間與自己獨處冷靜，戀情別展露負面情緒

雙魚：用智慧應對親友各種問題，拒絕不合適的介紹對象

【讚的：金牛、天秤、射手、摩羯】

金牛：感受心想事成的快樂，有機會遇到情投意合的對象

天秤：享受放鬆生活的美好，財運佳，好好享受兩人世界

射手：身邊朋友相挺壓力減輕，戀愛方面有情人終成眷屬

摩羯：忙於春節規畫帶來成就感，感情上爭執帶來好結果