外科醫師陳榮堅日前在《醫師好辣》節目中透露有一名男病患，長期嘴破讓他喝水、吃飯都備受煎熬，做過各式檢查，口腔癌、缺乏維生素等可能因素全被排除，他請教牙醫後，請這名男子更換牙刷，隔一周再回診，男子嘴破情況即大幅改善，牙醫師則建議，牙刷每隔3個月就要更換，否則好像在「吃細菌」。

陳榮堅表示，前一陣子，他收治一位40多歲男性病患，嘴巴裡有好幾個破洞，他懷疑男子是否得口腔癌，或是缺乏維生素B，但切片、抽血檢查結果全都排除，他只好安慰男子，是火氣大、太累等因素，並開立口內膏給男子，叮嚀回去要塗抺。

陳榮堅指，男子隔了兩周回診，嘴破情況沒有改善，幾處破洞好了，卻又冒出多處新的破洞，男子苦不堪言，他當時也沒辦法，只能繼續開立口內膏，請男子回去繼續擦。

在男子下次回診前，陳榮堅正好遇到一名牙醫朋友，陳榮堅向這名牙醫請教是否也有遇過類似長期嘴破的病人，牙醫朋友回「沒有（口腔癌病變、維生素缺乏）其他問題的話，就是牙刷沒換。」

陳榮堅指，他在男子回診時，問是否不常換牙刷？男子回「是」，因為嘴破用舊牙刷、刷毛比較軟，刷起來比較不會痛，確實很少換牙刷。陳榮堅請男子換新牙刷試試，果真隔周回診時，男子嘴巴內只剩兩個破洞，其它破洞都好了。

牙醫師趙國翔說，人的口腔裡，有非常多的細菌，當牙刷超過3個月不換，刷毛是有一點開掉的，清潔效率會大大下降，這時候你用這支開花的舊牙刷刷牙，就好像把整個細菌吃下去的感覺。

趙國翔說，他前陣子有收治一名嚴重牙周病與口臭病人，怎麼治都還是口臭與牙周發炎，後來他教男子更換新牙刷後，病況終於獲得改善。「當你牙刷用得太久了，刷牙已沒有辦法達到清潔效率，你在這裡刷根本是做白工，牙周持續慢性感染，根本不會好，所以3個月就要換牙刷的觀念很重要。」