60歲的張先生近來夜間開車時，總覺得會眩光，尤其是在看交通燈號時，紅綠燈的光影整個暈開來，「花煞煞」，看了醫生說是白內障，建議置換人工水晶體，可是人工水晶體分為有健保給付的，有自費的，自費的一定比較好嗎？讓他很困惑，而且自己還有近視與老花眼的問題，可趁這個機會，一次解決嗎？

澄清眼科總院長吳孟憲表示，「可以的」，現在醫材與技術進步，需置換人工水晶體的病人，不論本身是否有近視、遠視、老花眼或散光，都可以透過人工水晶體的計算，達到一次矯正的效果，有機會一次告別眼鏡。

至於健保給付的人工水晶體一定比較差？最貴的人工水晶體一定比較好嗎？吳孟憲表示，「未必」，主要是視病人本身的狀況與需求，「最適合病人的，就是最好的水晶體」，他有上萬例人工水晶體置換的經驗，其中不少患者使用健保給付的人工水晶體，因為最「適合」，術後視力矯正與滿意度都很高。

首先來談人工水晶體的分類，吳孟憲指先以是否有健保給付為大區分，可分為健保給付的球面水晶體，與健保差額給付的非球面人工水晶體，健保給付的人工水晶體，可矯正基本視力，包括看不清楚、眩光、畏光等不必多付費用。

吳孟憲指，若病人本身是位平日沒在開車的70、80歲的退休老人，置換健保給付的人工水晶體，術後都可達到基本視力，只是偶爾若要看個報紙、寫字時，需再另戴老花眼鏡，如果不嫌麻煩，用健保給付的水晶體也很OK。

若是想要如上述的張先生般，想一併告別老化眼、近視或散光等多項視力矯正需求者，則可選擇健保差額給付、自費的非球面人工水晶體，舉例來說，若自費人工水晶體為5萬元，扣掉健保給付的2744元後，自付額即為4萬7256元。

自費的人工水晶體可區分為有散光度數，與沒有散光度數的水晶體兩大類，再依其能功能再細分為「單焦點」、「延焦段」與「多焦點」水晶體。

自費人工水晶體分類。（圖／陳友齡製表）

吳孟憲說，要置換人工水晶體前，一定得先經過全方位的視力檢查，接著醫生再透過問診，了解病人的需求，做出合適的建議，以他而言，會先以病人有無散光為區分，若散光度數大於75度，會建議選擇散光系列水晶體，若散光度數在75度以內，則建議非散光系列的水晶體，那散光與非散光系列，又再往下細分，又可分為「單焦點」、「延焦段」、「多焦點」人工水晶體。

■單焦點水晶體：提供單點聚焦的視力矯正矯正，是所有人工水晶體裡，矯正聚焦視力最好的，看得最遠、最清楚，但缺點是近距離視物時，仍需戴約250度老花眼鏡輔助，適用族群為司機、鑑定師、品管員等對視力精確度要求高者，自費費用落在3.5萬至5萬元間。

■延焦段水晶體：提供遠到中距離，約一隻手臂距離視力矯正，這款水晶體是利用特殊光學原理，將視物焦點從點拉長至段，距離約是遠到中的距離，約一隻手的長度都能看得清楚，若要近距離寫字、看書，則需約100度老花眼鏡輔助。

■多焦點人工水晶體：提供遠、中、近焦點視力矯正，透過物理繞射原理，讓遠、中與近，三個焦點物體都看得到，以生活便利性來說，是最便利的，要近距離拿手機追劇，不必另戴老花眼鏡，看遠大致也看得到，但視力品質會些微下降，也就是視物不像單焦點水晶體那麼銳利，但足以因應日常生活所需。

置換人工水晶體前，需透過全方位的眼科檢查。（圖／吳孟憲提供）

如果說用比率來講，使用單焦水晶體，因看近一定要戴，日常生活中可能有一半機會要戴老花眼鏡，使用延焦段人工水晶體者，用到老花眼鏡機會約2至3成，使用多焦點水晶體者，用到老花眼機率，可能連1成都不到。

所以如果你是視力要求很高的，例如是品管師、完美主義者，建議選擇單焦點人工水晶體，若是文書工作者建議選擇延焦段或多焦點人工水晶體，若常追劇，可選擇多焦點水晶體，方案有很多種，視病人需求，而與醫生討論。

選好了人工水晶體之後，就要動手術了，吳孟憲說，若經濟狀況尚可，可考慮自費加上「飛秒雷射白內障前置手術」，利用機器輔助以雷射，製造白內障手術所需的切口，這會比以往依醫生經驗所切的切口，來得更為精準，術後改善視力品質也可望提升，這部分約需自費6.5萬元到7.5萬元。

吳孟憲強調，選擇最適合自己的就是最好的人工水晶體，即使是不多花錢的健保給付水晶體，只要適合，也會有很好的視力矯正效果，若需自費使用人工水晶體，連同手術費的自費額則是約落在3.5萬元至17、18萬元不等。