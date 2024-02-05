為了避免韓國瑜當上立法院長，傳有綠營醫界大老穿梭白綠陣營試圖促成合作，而對民進黨爆料，民眾黨主席柯文哲主動致電醫界大老推銷「珊昌配」，遭民進黨拒絕，柯文哲則反駁，揚言提告。對此，前立委郭正亮4日就表示，「我不認為這個是柯文哲提的，陳永興知道的是柯文哲講了這個案，可是柯文哲後來就說有人提出來，他是轉述，這是這一次這個懸案裡面最大的疑點，現在當然就有各種謠言，因為沒有人能證明」，引發討論。

郭正亮4日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得吳子嘉跟蔡正元的講法，是假設黃珊珊選院長這個提案，是柯文哲主動丟出來的。真的是這樣嗎？恐怕未必是真的，不然民眾黨怎麼會這麼生氣？」郭正樣認為，「這個應該是在聊天的時候，可能有人就說了這個提案，但我不認為這個是柯文哲提的，陳永興也蠻誠實的，他知道的是柯文哲講了這個案，可是柯文哲後來就說有人提出來，他是轉述，這是這一次這個懸案裡面最大的疑點」。

郭正亮坦言，「現在當然就有各種謠言，因為沒有人能證明，卓榮泰、林佳龍都喊冤，因為這時候承認丟出珊昌配的人，一定會被圍攻，民眾黨、民進黨都否認，怎麼會有人丟出這個？」郭正亮也提到，「我真的難以想像民眾黨會幻想蛇吞象，8票贏51票，提出這種案，這叫獅子大開口」。

郭正亮最後也說，「所以我還是比較相信，他們丟黃珊珊就是『你們不投就算了，我投給自己，萬一你投我就是賺到，就被我矇到』，這應該是民眾黨比較原來的想法，這個提案到底是誰提的？目前來看就是一個懸案」。