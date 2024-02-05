國民黨不分區立委韓國瑜順利當選立法院長，但傳出綠白陣營投票前透過管道溝通卻破局，選後更直接翻臉開噴，互指是對方主動來「喬」，民進黨懷疑白營無法信任，民眾黨則批綠營顛倒黑白，宛如上演政壇羅生門。國民黨立委羅智強直呼，白營真的認為51個綠委都吃素嗎？連新科綠委吳沛憶都開砲了，因為這個太屈辱人，在政治上可能性是零。其實雙方在玩一場政治吹牛，都知道對方在騙，互不拆穿，就繼續演下去。

「你敢叫51個去配合黃珊珊？光這個羅生門，吳沛憶就開砲了！」羅智強4日在《新聞大白話》節目表示，你真的就是下令說：我民進黨就是要屈辱到這種程度，我全部要支持民眾黨，我全部要下令投給黃珊珊？你真的認為這51個民進黨立委全部都吃素嗎？有橡皮到這種程度嗎？民進黨立委過去的表現很橡皮圖章，但這個是太屈辱人的事情，根本在政治上可能性是零的事情。「但有趣的是，這個零的事情可以炒這麼多天？」

羅智強提到，「跟各位爆個料，在這件事情還沒吵之前，我是第一個被媒體問到說『珊昌配可能性』的人，我當場愣在那邊，我說這個齁，邏輯上當然有可能啦，我怎麼能說這世上有什麼事不會發生？但是如果發生這個事情，我第一個發文肯定民進黨！為什麼？我太佩服你們，可以忍辱負重到這個程度，那麼大的屈辱你都吞得下來！民進黨吞得下來嗎？最後你會發現，這麼荒謬的珊昌配腳本，兩邊可以有很多溝通跟互動！」

「我就認為是玩一場政治吹牛啦！」羅智強直言，「都知道對方在騙你的啦！但是，你不拆穿我，我不拆穿你嘛，我們就繼續演下去！」