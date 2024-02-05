【全程字幕】院長處女秀！韓國瑜今赴立院主持朝野協商 「2字」回應上班心情 @ChinaTimes

新國會龍頭爭霸戰1日落幕，國民黨立委韓國瑜坐上院長寶座，當晚就帶著國民黨副院長江啟臣及國民黨黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷拜會前立法院長王金平。而近日就有一份民調指出，對於韓國瑜當選立法院長，有76％的網友認為「會聯合在野有效監督政府」，許多人更留言「希望新國會新氣象韓國瑜加油！國民黨加油！」、「韓國瑜跟江啟臣最佳組合，真的是太棒了，加油讚」、「這一屆的立委戰力不錯，又加上有民眾黨的追趕，希望國家能越來越好」，引發討論。

YouTube頻道《新年快樂》1日對於「韓國瑜當選立法院長，你覺得國民黨是否會努力且有效的監督執政？」進行了網路民調，截至4日晚間23時止，已有3.4萬人參與投票，有76％的網友認為「會聯合在野有效監督政府」、有12％的網友認為「還是會和以前一樣爛」、有11％的網友認為「不期待比較不會受傷害」、有1％的網友選擇「其它」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「希望新國會新氣象韓國瑜加油！國民黨加油！」、「韓國瑜跟江啟臣最佳組合，真的是太棒了，加油讚」、「這一屆的立委戰力不錯，又加上有民眾黨的追趕，希望國家能越來越好」、「在野聯盟應該會強力監督執政黨，監督力量刻不容緩」、「立法院院長，應當是超越黨派，立場中立來主持立法院院會，發揮協調各黨派的功能才是院長要作的事」。