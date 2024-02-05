2024總統大選民眾黨柯吳配在台中市拿到3成選票，台中市黨部主委江和樹2日表示，2026年台中市每一市議員選區都會派人參選，目標每區有10位親民眾黨的里長，壯大民眾黨地方勢力，也會建議黨主席柯文哲到台中市選市長，深耕台中。媒體人董智森強調，國民黨跟白營合作要非常小心，因為對方明顯想坐大、吃掉你，加上網軍的世界都是柯文哲在掌握。民眾黨認為最重要的是拿下六都一、兩個山頭，講話份量就大了。

「現在還有人叫柯文哲去選台中市長，說你有30％的實力你怕什麼？」董智森4日在《週末大爆卦》節目表示，那30％的實力當然可以再「矜」一下，就變成40％，就把兩黨給拋到後面，他想的一定是這樣，所以最重要的就是：我們要有六都裡面一個或兩個的「山頭」，我們不要只有一個小小的新竹市！

「新竹市長還官司纏身，對不對？那我們要有一個這樣的，那我們講話的份量就大了！」董智森指出，他們會想方設法，如果能拿下六都裡面的一席或兩席，對他選總統幫助就很大了。「所以大家可以看到，你要小心的就是，民眾黨，他雖然反反覆覆，或沒有誠信，但是這些人在媒體上還是有一些操縱的能力，讓媒體大篇幅的報導，講的不一定是對的，可是媒體報出來後，你即使後來發現是錯的、更正了，未必有人看到。」

董智森強調，這其實傷害很大，這個就是現在資訊發達、網路發達以後最大的毛病，而且網軍的世界，最主要是柯文哲在掌握。「所以真的，韓國瑜選上，大家高興一天就好！你看才不到一天，黑韓產業鏈馬上又開始，鋪天蓋地，國內到國外耶！連國外都給你黑了！」

董智森提到，「現在民進黨是以國民黨為假想敵，但國民黨自己要小心，你跟民進黨當然不太可能合作，但跟白營的合作，你要非常小心！某一些方面，你其實要小心說，他其實是想坐大、吃掉你，這個其實是很明顯的！」