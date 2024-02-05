龍俊亨畫完龍頭後，還搞笑自嘲看起來像馬。（孫伊萱攝）

龍俊亨雖然是人生第一次嘗試畫龍，不過大約5分鐘就完成，相當有畫畫天分。（孫伊萱攝）

韓國歌手龍俊亨上月認愛好友泫雅，去年也成功舉辦了個人首次亞洲巡迴演唱會，台北更是他唯一拜訪2次的地方，把唯一的安可場獻給台粉。作為演藝圈罕見的龍姓藝人，他日前抽空向記者學了「龍年行大運」、「龍騰虎躍」、「龍馬精神」3句龍年中文吉祥話，還在紅紙畫上「飛龍在天」和寫下「龍」字，提早向《中國時報》的讀者拜年。

在韓國除了元旦外，也和台灣一樣會過農曆年，提到韓國的春節習俗，龍俊亨最先想到的是新年的第一頓早餐一定會喝年糕湯，代表長大了1歲，也有把去年不好的事情忘掉，開始新的一年的寓意。至於禁忌，他思考片刻後，表示好像沒有從小就被告誡不能在春節做的事，還開玩笑說：「若要說有什麼不能做的話，應該是不要開車出去玩比較好，因為會塞車塞得很嚴重。」

被問及難忘的過年回憶？他立刻露出大男孩的笑容回「小時候向長輩拜年後，得到了零用錢拿去買玩具時，真的是最開心的回憶」，因為長大後已感受不到那樣純真的幸福。再被追問是否變成已出社會賺錢的他要給晚輩們零用錢時，龍俊亨突然緊張說「但我還沒結婚欸」，隨後立刻解釋雖然沒有特別的規定，不過在他們家是結了婚才需要在晚輩拜年時給零用錢。

此外，他說，家裡也是過年一定會準備一大桌的菜祭祖，「祭祀結束後再一起吃早餐，因為我和父母住很近，所以吃完我就直接回自己的家了，好像就沒有什麼特別的活動」，龍俊亨坦言，因此每到春節反而都會很無聊，「不知道能做什麼，大家都回老家過年了，很多店家也沒營業，不能點外送來吃，整個城市都空蕩蕩的感覺」，只能在家上網追劇、看影片，但他笑說「今年我會努力分享自己過年每天都在做些什麼」。

沉寂4年回歸歌壇，除了推出新專輯，也舉辦了巡演，回顧2023年，龍俊亨認為「希望」是最貼切的代表字，解釋道「畢竟是暌違已久才終於又能見到各地的粉絲，每次的見面，都讓我得到了好能量，因此想賦予『充滿希望的時間』這樣的意義」，謙虛只為自己的表現打40分，「我好像不是對自己很寬容的類型，一直不是很滿意 ，就覺得好像還能再多做一點，某些部分有點可惜這樣，希望可以把那些地方再補起來」，他也向粉絲承諾，在新的一年裡，會帶著這份遺憾，持續用好的音樂來回饋大家外，也會努力製造更多能見面的機會。

他很開心，除了首爾，去年也能走訪台北、大阪、香港等地舉辦巡演，最難忘每次演唱會一開場，自己走到舞台上，看著台下坐滿觀眾的那一幕，「每次的開場都讓我留下了非常深刻的印象，也是我覺得最幸福的一個瞬間」，但也對於沒能經常在台上和粉絲見面，感到相當抱歉。至於新年新希望，因為去年只有發行單曲，所以希望今年能夠發行一張完整的專輯，並且舉辦下一次巡迴演唱會，也不忘預告「我腦海中已經有了不少的構思，請大家再等我一下」。