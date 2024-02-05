年關將近，不少上班族在公司發放年終獎金之後，紛紛在網上分享領到的金額。一位女網友雖然年終獎金逐年增加，今年領到了8萬元，但她去看房之後發現，一間主建物5至6坪的30年中古屋，總價上看400萬元，自備頭期款至少要105萬元。儘管她工作3年努力存錢，仍不夠繳頭期款，讓她崩潰大嘆，「買房離我好遙遠」！

原PO在Dcard上以「年終領了8萬卻提不起勁」為標題發文，透露自己現年28歲，在目前這份工作的第1年，年終獎金就領了3萬，第2年增加到5萬，第3年更有8萬元，讓她非常感謝老闆能體恤員工的辛勞。

可是她日前去看房，發現一間屋齡約30年的中古屋，儘管主建物只有5至6坪，但價格已要350萬至400萬元，而依照房仲的說明換算，自備頭期款至少要105萬元。儘管她自出社會以來，靠著存錢投資已存下約90萬，可是她還剩一年的學貸要繳，每個月還有固定開支。她坦言，就算存到105萬元，也不可能全數用來支付頭期款，更別提之後還有「無止盡的還款」。

原PO不禁感嘆「覺得買房離我好遙遠」，更質疑，到了30歲時自己的存款「能不能追上房價飛漲的速度」」。

看到她的貼文，有不少網友發聲鼓勵，「其實妳對金錢有規劃已經很棒了」、「你很厲害囉，要小心理財、小心詐騙」」、「妳還年輕機會很多」。

也有許多過來人提出建議，「妳要買預售屋，不要買中古屋」、「屋齡30以上，維修費會不少喔，您還年輕，找一下地理位置ok的，以後換屋才好脫手，等您經濟條件再提升，第一間房就可以用來當第二間房的頭期了」、「預售屋貸款的成數通常可以到8成。老屋除了房屋本身價值、還要看你的信用、經濟能力，有些銀行就算願意貸，但利息會比較高」、「房仲說可以貸到6.5-7成，還是要問過銀行才知道唷，一切以銀行鑑定為主」。