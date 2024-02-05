電影《進行曲》改編自建國中學樂旗聯隊的真實故事，耗時四年前置，終於在去年12月開拍，目前拍攝已到尾聲。時報周刊CTWANT日前在士林區的河濱公園，捕獲忙碌拍攝的劇組，三位鮮肉主演劉育仁、牧森和余杰恩一集合，果然十分養眼，其中劉育仁突然一臉窘迫，右手伸進牛仔褲深處裡喬啊喬的，似乎是在進行一個「校正回歸」的動作。

牧森（前）與劉育仁在士林區河濱公園內進行拍攝。（圖／本刊攝影組）

1月5日下午3點多，電影《進行曲》的劇組在台北市士林區的河濱公園內進行拍攝，導演姜瑞智在人群溝通並安排拍攝的相關事宜。兩輛劇組交通車載來數名年輕男演員，主要演員劉育仁、牧森和余杰恩都在其中。換裝時，劉育仁稍微走到角落，在沒有遮蔽的環境下，右手突然伸進褲襠中調整，至於是在調整什麼，應該就不用明說了。換好白內衣和短褲的三人，在河堤上拍攝跑步的青春畫面。

劉育仁換好戲服後，突然面露奇妙表情，一手伸進褲檔深處調整 。（圖／本刊攝影組）

接近4點時，3人與其他演員換了服裝，一群男孩子在河堤上進行各自的活動，劉育仁傳接棒球、牧森坐著看著遠方、余杰恩在河堤上走來走去。拍攝內容大致上是年輕人們商討著如何籌集購置新樂器的經費，挺有熱血築夢的感覺。

劉育仁、牧森和余杰恩先換穿白衣、短褲，拍攝在河堤上奔跑的畫面。（圖／本刊攝影組）

電影《進行曲》改編自建國中學樂旗聯隊的真實故事，從2022年開始前置及選角，2023 年7 月展開集資計畫，並於2023年12月公開卡司及開鏡，由李李仁、馬志翔帶領新演員劉育仁、牧森和余杰恩演出。由於題材關係，每位演員在演出前都必須接受數個月的練習，像牧森除了練樂器，還要操體能、練武打，讓他直呼：「男主角真的是不好當！」而電影近期已到殺青階段。

隨後3名演員換了服裝，在河堤上進行各自的動作繼續拍攝。（圖／本刊攝影組）

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