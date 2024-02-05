改編自韓劇《梨泰院Class》的《來！金來號！》去年公布卡司，由周興哲、袁澧林、邵雨薇、黃冠智、「宇宙」林思宇等人主演，已經如火如荼地開拍，日前時報周刊CTWANT便在台北市東區巧遇劇組在寒冷的天氣下拍攝，當天寒流來襲，台北市最高溫才12度，不過黃冠智及袁澧林都穿著短袖戲服，相當敬業。

當天寒流來襲，周興哲、袁澧林、宇宙及黃冠智在寒風中拍戲。（圖／本刊娛樂組）

本刊於上月24日下午在東區街頭巧遇《來！金來號！》劇組，周興哲、袁澧林、宇宙及黃冠智正在拍攝，周遭也進行交通管制，讓演員們專心拍戲不被打擾，能看到黃冠智頂著綠色頭髮，在一群人之中非常顯眼，並穿著跟主視覺照中相似的黃色花襯衫，下半身搭配短褲，光用看的就覺得很寒冷；袁澧林則還原韓版女主角金多美的髮型，雖然不像黃冠智下身只穿短褲，但她也穿著短袖，耐寒指數同樣很強。

周興哲也在同天PO出於東區拍戲的照片。（圖／翻攝周興哲IG）

周興哲及宇宙雖然看起來穿得比較暖，但與周遭的工作人員相比依舊顯得單薄，當天周興哲也PO出在同個地點的IG限時動態，用照片記錄拍戲生活；周興哲在劇中化身「台版朴敘俊」，不僅為戲加強廚藝，還剃了平頭，不避諱露出小時候運動受傷留下的疤痕，而他雖然以歌手身分為人熟知，但他曾因電影《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍金馬新人獎，再度擔任男主角表現令人期待。

周興哲曾入圍金馬新人，再度擔任男主角令人期待。（圖／翻攝自周興哲IG）

《來！金來號！》劇名中的「金來」除了是餐廳名稱，更有台語「緊來」的意思，劇情融合有台灣特色的台菜、熱血創業故事及在地人情味，在去年底開鏡，來自香港的袁澧林日前發文透露自己已經在台北住了四個月，劇集也拍攝三分之一，看來再過不久就可以跟觀眾見面。

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