總統大選順利落幕，CTWANT於選後採訪各大建商、代銷業者分析今年市況，竟發現往年每到選舉必入寒冬的房市，在去年新青安貸款的助力下，完全不受大選影響，業者們更看是好選後利空出盡，北、高各有建案熱銷，預估今年「量穩、價微揚」，銷售還能再延續去年底買氣，衝出一波好成績。

甲桂林廣告總經理陳衍豪回顧2023年市況，最糟的時間點反而是年初，下半年逐漸回溫，在平均地權條例、新青案貸款上路，股市、經濟表現不差，美國通膨降溫，市場預期再升息機會不高下，自住型客人出手意願提高，「若去年的看法是審慎樂觀，今年『樂觀』又會更多一點！」

房地產業者感謝下半年有新青安貸款的上路，讓自住首購群不畏選舉紛擾進場。（圖／報系資料庫）

「去年下半年房市就很不錯，今年應該能延續買氣，畢竟（新青安）40年房貸能讓首購客負擔降低，刺激一些自住需求出來。」新理想行銷總經理黃正忠頗有同感，平均地權條例通過加上升息利空，導致去年上半年房市不佳，如今，利率可能維持平盤或下修，加上新青安房貸效益持續，總體來看今年會比去年樂觀很多。

科達建築董事長賴建程觀察，去年的利空因素今年出盡，新青安貸款激起的買氣持續，因此大選後他搶在新北板橋首發，推出低總價小豪宅「琢真文化」，規劃14~23坪，開價8字頭，共52戶可售戶，26日正式開案。

雖賴建程保守預估第一季就會完銷，但「琢真文化」選舉期間舉辦說明會，已蒐集500多組人預約看屋，以預約盛況來看，完銷也只是幾天內的事。對此，賴建程急忙強調，「我們會依照正常程序銷售。」

此外，近期北市業者也盛傳一處總價4000萬元以上的高價新案，開案2個月熱銷6成，建商低調表示，「來客踴躍，當地人買的，公司對買氣這麼強，很驚訝！」據了解，該案因當地供給稀有和建商品牌力而熱銷，不過目前預售屋實價尚未見登錄，無法證實。

板橋預售案「科達琢真文化」日前正式公開，科達建築董事長賴建程(中)表示，8字頭開價比鄰近新案都來的親民，希望讓年輕首購族也有機會住進傳統蛋黃區。（圖／林榮芳攝）

提到熱銷，不得不放眼高雄市場，先是興富發「孟學苑」預售案於12月底900餘戶一周內完銷；如今再傳出太普建設推出的成屋案「美術海」總戶數418戶，本月20日推出，一天就狂銷57戶、6天賣了6成。

「這波高雄各地都很熱，尤其是北高雄的楠梓、橋頭、岡山，選前就賣得很好！」高雄代銷公會理事長謝哲耀告訴CTWANT記者，《平均地權條例》修正案去年7月上路後購買預售屋便不能再轉手，因此7月前就出現一波搶購潮，帶動高雄久違不見的買氣，接著8月政府推出新青安房貸，台積電也宣布高雄廠導入二奈米製程，引來外地投資客及自住工程師購屋熱潮，不願追價的在地買家多選擇中古屋，因此預售、成屋、中古屋都有明顯的買氣。

台積電18日法說會上又再宣布，高雄廠將增建二奈米第三廠案，「等於從去年6月到現在一直有利多延續買氣。」謝哲耀說，高雄基礎建設都完備，就是缺少動力、信心，需要有人點火，以高雄市政府數據，北高雄這5、6年會增加4萬個就業機會，含家庭人口，代表將有近10萬人口進駐，「這需求有點可怕！」

台積電2021年宣布投資高雄，帶動一波房市大好，結果去年初傳出計畫生變，市場信心全散，沒想到去年8月又宣布高雄廠導入二奈米製程市場再度熱爆，高雄房市跟著台積電議題上上下下。（圖／報系資料庫）

眼看市場轉向大好，價、量同步往上，謝哲耀觀察，很多案子以前還會讓利，現在都不讓了，「甚至不少新案看銷售不錯，都有調價動作，像是茂德在楠梓的『高大之森』，潛銷每坪33萬元，開盤就漲到35萬元；橋頭的『達麗未來市』每坪38萬元也快賣完。」經記者向現場專案查證，「達麗未來市」銷售已超過8成，目前新售物件價格每坪38~40萬元，只剩2房戶型。

不過海悅國際總經理王俊傑認為，熱銷與否還是要看區域及個案表現，且未來市場價量已不是建商關注的重點，因為建商要面對的挑戰太多，像是缺工、料漲，使成本降不下來、完工期限定不了，政府對建商的金融限制條件又多，都讓建商疲於奔命。

亞昕國際董事長姚連地更是直言，地價、缺工、原物料價格持續攀升，全台建案營造成本平均已較4年前成長5成，2025年開徵碳費後，營造成本勢必再增加5~10%，未來房價仍呈現緩漲趨勢。

甲山林集團總經理張境在則是難得聊政治，過去4年政策牽動房市，他認為三黨未來選舉都還有機會下，會為了贏得支持，將走向較理性和中庸的政策，也會更認真務實做事，「無賴亂鬧的政黨，就等著被另外兩黨給輾壓！」「這次總統大選，三黨都贏，也都輸，這樣的結果非常好，台灣選民真的太有智慧了！」

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