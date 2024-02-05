南投縣國姓鄉好山好水、風景宜人，近年憑藉最美佛寺「禪機山仙佛寺」和高聳絕美公路在網路爆紅，如今當地卻驚傳「下毒狂魔」出沒。長豐村從前年至今已有近百隻毛孩慘遭毒殺，當地愛媽劉燕玉的6歲貓咪也口吐白沫、慘死家門口，送往動物防疫所檢驗卻得到「被其他動物咬死」的離譜答案，劉燕玉期盼能儘快找出真兇，還給毛孩一個公道。

1月30日上午，記者抵達長豐村，當天正逢入冬以來最強寒流來襲，劉燕玉拖著滿是病痛的身軀為了毛孩忙進忙出。只見不到150公分、62歲的她佝僂著腰，為了替家中40多隻貓咪餵藥餵食而穿梭各個房間中，身上唯一禦寒的羽絨外套還是善心人士所捐，如今卻有下毒狂魔在摧殘她努力守護的生命。

想到遭殘害的生命，劉燕玉的眼淚忍不住潰堤，期望當地居民「不愛也別傷害」，給毛孩一條生路。（圖／趙世勳攝）

劉燕玉表示，她捕捉、結紮和送養毛孩約10年，但當地動保觀念並不完善，許多人為了顧果園或抓老鼠而飼養貓狗，卻未將牠們結紮導致「越生越多」，又在不願撫養下將其丟棄，附近的果園遍藏捕獸夾和山豬吊，「三腳犬」和「袋鼠狗」（殘肢犬）幾乎成為「另類特色」，這些毛孩們卻從前年開始不斷失蹤。

「我發現附近的貓狗都不見了，原本以為是捕獸夾，看到屍體才知道真相。」劉燕玉說，她起初以為是各種「刑具」殘害貓狗的生命，直到去年中發現狗兒口吐白沫的屍體才驚覺有異。下毒者會將毒餌塞進水煎包等食物誘使貓狗來食用，而毒餌藥效極強，毛孩們誤食後往往回天乏術，掙扎沒多久便會口吐白沫、痛苦離世，先後恐有近百隻貓狗受害，犯嫌更疑似「熟能生巧」，近期行徑越發囂張。

「他直接到我家門口，避開監視器丟毒餌給貓咪吃。」劉燕玉說，為了避免不肖人士到她的住處丟棄貓狗，其住處附近設有監視器，下毒者則對當地地形極為熟悉，去年11月甚至直接到她的家門口撒下毒藥，害的自己最愛的貓咪「阿寶」不幸喪命。

「我把毒餌放進水裡，魚立刻就翻肚了，防疫所卻堅稱是被咬死的。」劉燕玉說，為了替阿寶和其他毛孩討回公道，她將其遺體送往家畜疾病防疫所化驗，防疫所卻堅稱沒有找到下毒證據，稱受害毛孩是遭其他動物「攻擊致死」。「可以不喜歡，但拜託不要傷害。」劉燕玉期盼能儘快找出真兇，還給枉死毛孩一個公道。

劉燕玉在路邊時常撿到毒餌，下毒者曾將藥物加進水煎包和魚鬆中，誘使毛孩食用後喪命。（圖／趙世勳攝）

南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永表示，毒殺動物屬於重大犯罪，每次接獲愛媽反應都有前往調查，並通知警政單位共同處理，但將檢體送往中央指定的話驗單位調查後，尚未查獲毒物反應，針對愛媽懷疑的對象進行清查，也未發現下毒證據。目前積極對居民宣導切勿下毒，期望能保障人和動物的雙方權益。

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