南投縣國姓鄉長豐村驚傳下毒狂魔出沒，至今已有近百隻毛孩受害，下毒者甚至到當地愛媽劉燕玉（62歲）住處放置毒餌，害她最愛的貓咪「阿寶」誤食身亡，而她將遺體送至南投縣家畜疾病防治所檢驗，卻得到「被咬死」的答案，讓她忍不住譏諷「難道我家貓咬舌自盡」。

「他直接到我家門口，避開監視器丟毒餌給貓咪吃。」劉燕玉說，為了避免不肖人士到她的住處丟棄貓狗，其住處附近設有監視器，下毒者則對當地地形極為熟悉，甚至直接到她的家門口撒下毒藥，害的自己最愛的貓咪「阿寶」不幸喪命。

「阿寶是我看著出生的，平時最乖最聽話，沒想到會這樣走了。」劉燕玉哽咽提到，阿寶的母親在6個月大要結紮時便已懷孕，無奈之下只好誕育小貓後再手術，而阿寶曾被送養，前飼主卻將牠關進廁所中，平日只提供廚餘當作食物，她聽聞後心生不忍，將阿寶再度接回飼養，阿寶的個性貼心可愛，卻在去年11月1日遭逢死劫。

根據監視器畫面，平日多半住在家裡的阿寶，當天少有的在自家門口曬太陽，上午10點多還能自在閒晃，卻在中午時分開始嘔吐，下午2時許便倒在主人的機車旁無法動彈，而當日劉燕玉忙著將另一隻受傷的貓咪送去就醫，3點多回家時就發現阿寶已經回天乏術，在附近找到的毒餌更讓她無比自責。

阿寶中毒當日上午還能悠閒的在家門口曬太陽，中午卻突然開始嘔吐，下午便命喪主人的機車旁。（圖／翻攝劉燕玉臉書）

「我把毒餌放進水裡，魚立刻就翻肚了，防疫所卻堅稱是被咬死的。」劉燕玉說，為了替阿寶和其他毛孩討回公道，她將其遺體送往家畜疾病防疫所化驗，防疫所卻堅稱沒有找到下毒證據，稱受害毛孩是遭其他動物「攻擊致死」，但遺體上沒有任何傷痕，讓她不禁質問「難道我家阿寶是咬舌自盡嗎？」

「可以不喜歡，但拜託不要傷害。」劉燕玉難過表示，國姓的環境對毛孩而言十分惡劣，浪浪的平均壽命為3到4年，此處的毛孩普遍卻活不過一年，如今還得面臨下毒者的威脅，期盼能儘快找出真兇，還給枉死毛孩一個公道。

南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永表示，毒殺動物屬於重大犯罪，每次接獲愛媽反應都有前往調查，並通知警政單位共同處理，但將檢體送往中央指定的話驗單位調查後，尚未查獲毒物反應，針對愛媽懷疑的對象進行清查，也未發現下毒證據。目前積極對居民宣導切勿下毒，期望能保障人和動物的雙方權益。

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