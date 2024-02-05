角逐2024白宮大位的美國共和黨前總統川普周日（4日）接受美國福斯新聞訪問時表示，如果他在11月當選，將再次對中國大陸徵收關稅，關稅可能超過60%。

根據路透社報導，川普在周日接受福斯新聞節目「Sunday Morning Futures」訪問，當被問及有報導指稱「如果當選他正在考慮對中國商品徵收 60%的關稅」，川普表示「不，我想說的可能會更多。」

川普否認他將與中國發動另一場貿易戰的說法，「這不是貿易戰，我希望中國做得很好，而且我非常喜歡習主席。他是我任期內的一位非常好的朋友。」

川普的關稅策略可能會重燃他在第一任總統任期內對中國徵收2500億美元關稅時引發的貿易戰。他發起的對華貿易戰擾亂了全球經濟，提高了消費者成本，擾亂了股市，並使中美關係陷入冰點。

據保守派智庫美國行動論壇稱，自2018年以來，川普與中國的貿易戰使美國人損失估計達1,950億美元。據美中貿易全國委員會稱，這場經濟戰還導致美國失去了超過245,000個就業機會。德意志銀行估計，貿易戰正導致股市損失數兆美元。

拜登政府任內則以安全考慮為由保留了關稅，並增加了新的限制，禁止先進半導體及其製造設備的出口。美國貿易代表正在對關稅進行審查。