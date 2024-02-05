據警政署統計，去年詐騙案逾3萬5000件，詐騙金額超過79億，均創歷年最高紀錄。對此，「中華民國犯罪矯正協會」在農曆年前，集結大咖，攜手警界、法界、廉政、矯正機關，發佈2分鐘的反詐騙反貪宣導影片，矯正協會解密「超派」詐騙陷阱，希望提醒民眾年關將近，留意自身財務，也呼籲民眾不要以身試法，不小心成為詐騙集團的共犯。

法務部矯正署副署長楊方彥呼籲，別讓自己成為詐騙集團的棋子，在這個闔家團圓的節日，獨自在獄中悔不當初。矯正署政風室主任唐文斌則提醒公務員本於職責為民服務，應依法行政、清廉自持，民眾對公務人員表達感謝，不必形諸於年節禮物，口頭的問候與關懷，即是最佳的鼓勵，大家共同建立廉能政府。

犯罪矯正協會指出，疫情趨緩，各行各業復甦，各式「超派 」詐騙手法卻變本加厲！農曆年前將屆，詐騙集團在旁伺機而動，警政署就公布國內詐騙金額及受騙人數都突破歷年新高，針對居高不下的詐騙案件，嘉義縣中埔警分局局長方子欽提醒民眾，出租或出售自己的銀行帳戶，是違法的行為，而新北市警樹林分局三多派出所所長蕭偉任則強調，民眾要多留意反詐資訊，有疑慮就立即撥打165反詐騙專線；犯罪矯正協會副秘書長律師梁家瑜也呼籲民眾，一定要多方求證才是王道。

犯罪矯正協會表示，這支宣導短片即將於農曆年前登場，精彩內容將在中華民國犯罪矯正協會的粉絲專頁、Youtube頻道及IG發布！籲請民眾踴躍關注、分享，提醒自己及親朋好友，遠離詐騙陷阱，別成為詐騙集團眼中的待宰羔羊，更不要以身試法，全民共同過個平安又幸福的新年。