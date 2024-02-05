2022年3月16日1名趕搭捷運上學的女高中生，當街遭一名黃姓洗車工騎車在人行道將她撞倒後壓制用手指性侵得逞。事後黃男遭逮捕羈押，但法官卻查出警方偵訊時用引導式問詢，黃男身材、工具與機車都與監視畫面中不同，因此自白不具證據力，判黃男無罪，懷疑惡狼仍逍遙法外。

警方當時調查，16日清晨5時許，黃男刻意穿著黑衣黑褲、戴手套，從住家騎機車外出隨機尋找下手目標，一路騎到某捷運站附近，看見身穿制服的高中女學生獨自揹著書包走在人行道上，竟出其不意騎車從後方衝撞女學生，撞倒對方後，直接撲上用手摀住她的嘴，接著用手指性侵得逞。

案發當時，女學生雖在人行道上拼命掙扎喊叫，但清晨大街上杳無人煙，直到1、2分鐘後終於有晨運路人經過，黃男這才罷手。落跑前，黃男還莫名其妙對女學生喊「不要跟他在一起！」

女學生受辱後哭著跑回家，在雙親陪同下報案。警方調閱案發現場附近監視器畫面循線找上黃男，在黃男父兄指認下，黃男這才俯首認罪，事後遭到羈押起訴。

監視器畫面顯示，狡猾的黃男出發前換上黑衣黑褲，還刻意用安全帽擋住車牌，甚至做案時還戴著工業用棉質手套。逃離現場後，還立刻換上淺色衣褲，連車牌也不遮。

但是黃男在警訊時自白認罪，檢方複訊時，黃男答不出犯案、逃逸的經過，甚至講了完全不符的情節。法院審理時又當庭翻案。黃男供稱，警方以「不認罪家人都會被帶回，一定會被羈押，關起來」，還說若自白了，檢察官還可能會因此將他釋放，「這樣我跟家人就不會被羈押了」等語。

且根據監視器，犯嫌機車擋泥板破損、車側有貼反光條，不過黃男機車擋泥板卻完好無缺也無反光條，女學生指出犯嫌身高跟父親差不多，不過黃男身高則高出女學生父親半個頭以上，法官認定不能排除另有其人犯案，因此判決黃男無罪。