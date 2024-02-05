中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮(吳函峮)，憑藉甜美外型與傲人身材受到外界關注，日媒更稱她為「台灣第一啦啦隊美少女」，之後她跨足綜藝擔任主持人，活潑大方的性格深受粉絲喜愛；而在鏡頭前總是以可愛造型示人的她，近期在社群釋出小露性感的古裝照，讓粉絲直呼「不一樣的感覺！」

峮峮近年來演藝事業拓展至主持及戲劇圈，使得更多品牌、廠商代言找上門；日前她在社群上曬出多張工作的側拍花絮照，其中一張可見峮峮似乎是在拍攝廣告，頂著精緻妝容，罕見換上長髮古裝造型，搭配的服裝胸前、腰部挖空設計讓她的好身材一覽無遺，讓許多粉絲看了都相當驚喜，紛紛留言大讚「好可愛」、「和在飢餓的峮峮感覺不一樣」、「長髮也漂亮」、「百變峮峮好美！」、「我又沒了」。

事實上，在球場上總是充滿元氣應援的峮峮，在先前受訪時曾坦言，自己其實個性慢熟，在出道後，因不知如何掌握節奏以及跟人互動，所以有很長一段時間排斥參與綜藝節目，直到收到節目《飢餓遊戲》邀請才決定挑戰看看，雖然目前還有許多要學習的地方，但已經比過去更懂得多觀察身邊的人事物了。