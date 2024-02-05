34歲藝人蔡允潔(蔡小潔)前（2022）年5月閃婚小2歲嫩尪，同年12月生下女兒「小福星」。但她產後卻變得完全沒辦法讓老公碰，透露自己疑似罹患「傷心乳頭綜合症」已經一年半沒行房。而她日前出席紅心字會公益活動時表示，和老公行房問題已經解決，結束後都會發炎快1個月。

蔡允潔表示，由於夫妻倆的心思都在小孩身上，導致和尪不常開機，也問許多生完小孩的媽媽，會有類似行房疼痛的症狀，不過她讚老公會換姿勢讓自己不痛，並分享有用潤滑液輔助，但行房過後會持續發炎快一個月，被醫師告知婦科較弱。

被問到二胎可能性？蔡允潔說先前絕對果斷說不，不過看到女兒跟同齡孩子的互動後，萌生了二胎的想法。並提到過去凍卵發現自己有不孕體質，加上已35歲，因此對二胎抱著順其自然的心態。

至於先前蔡允潔無法與尪行房，她為了不要與老公的關係變得疏遠，還求醫師開春藥給她，「不能滿足老公其實我也會怕」，但是醫師說沒有春藥，但仍是開賀爾蒙藥物給她，而她吃了之後只感覺皮膚變好，卻依舊無法行房。但在去年夫妻倆上節目錄影前，也順利完成開機。