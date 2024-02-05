南韓人氣女團(G)I-DLE 29日將帶著第2張正規專輯《2》正式回歸，然而成員Minnie、雨琦在26日下午因身體不適送醫，官方強調「公司將盡力協助藝人恢復健康，若有變動行程也會再另行通知。」豈料台灣成員舒華也病倒了，缺席音樂節目的錄製，對此薇娟透露對她的心疼，而舒華的身體現況也曝光了。

(G)I-DLE於3日現身《Show!音樂中心》小型粉絲見面會，不過卻沒有看見舒華的身影，原來是因生病而缺席，雨琦心疼表示：「今天舒華人不舒服，我也感到很心疼，最近我真的覺得『健康第一』是最重要的，粉絲也要一直都健康喔，知道嗎？」而薇娟在訪談時心疼表示「希望這次的活動，大家可以一起帥氣又健康地好好活動下去」，喊話生病的成員們。

而公司緊急發出聲明表示：「舒華從2日出現感冒身體痠痛的症狀，因此中斷預定行程，將會好好休息。」不過舒華僅休息1天，4日馬上就參與了團體活動，官方貼出完整體合照，似乎身體恢復狀況不錯，讓粉絲放下不少擔憂。

事實上，女團(G)I-DLE的門面舒華（葉舒華）來自台灣，同時具有泰雅族血統，漂亮外表受到許多粉絲喜愛，直爽個性很受歡迎，因此還有「四次元少女」的外號，她與同樣來自台灣的TWICE成員子瑜私下也有好交情，兩人時常同框相聚，在打歌期間子瑜大跳(G)I-DLE的舞蹈，互動相當可愛。