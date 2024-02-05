國民黨贏得立法院正副院長選舉，民進黨立院黨團總召柯建銘嗆聲「囂張沒落魄的久」，引發外界熱議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，年輕的國民黨新科立委們肯定會與柯建銘對幹，此外，被立法院長韓國瑜找來當秘書長的周萬來對議事規則相當了解，不再是柯可以控制，他講話太離譜了。

柯建銘2日在新竹賴蕭謝票感恩餐會上致詞稱，他有2個感慨，第1個是看到韓國瑜當立法院長，國民黨志得意滿、不可一世，但「囂張沒落魄的久」；第2，是「遍插茱萸少一人」，沒辦法把林志潔帶進國會，柯感謝林願意承擔責任，選舉期間衝鋒陷陣、打拚付出。

針對柯建銘的說法，吳子嘉昨（4）日在網路節目《董事長開講》中表示，國民黨這屆新科立委有大批年輕人，如徐巧芯、葉元之、廖偉翔等人，為了搶鋒頭，他們面對柯建銘時「肯定打架、對幹」，柯會罩不住這些人。此外，民進黨內部也會有問題，吳子嘉直言，民進黨立委王世堅肯定不會聽柯建銘的話，因他懂議事規則，柯若想指揮王並不簡單，「柯講話太離譜了」。

在吳子嘉看來，準總統賴清德組建內閣時，可能會傾向任用常任事務官或內閣為閣員，而政治人物則比較少，在面對來勢洶洶的年輕藍委們時，他們恐會招架不住，內閣很快就會被國民黨攻垮，此外，被韓國瑜找來當秘書長的周萬來對議事規則相當了解，一下子就會破了柯建銘的局，他以後恐無法控制。