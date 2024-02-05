過年小孩最開心的就是領紅包，一名女子表示，孩子每年過年光是領親戚長輩的紅包，就有2萬元， 她之前都是存進銀行戶頭裡，問大家都怎麼處理這筆錢？貼文掀起熱議，多數人建議她開證券戶，代為操作到大學畢業。

原PO近日於《Dcard》指出，孩子今年4歲，每年過年親戚長輩都會包紅包，金額累計2萬元，往年她和先生都是存起來，今年想用這筆錢買基金存股，計畫替孩子理財到高中為止，不確定方法是否可行，好奇問有孩子的網友都怎麼處理孩子的紅包？

文章一出，網友也紛紛提供意見，要她帶孩子一起去銀行存錢，從小建立儲蓄觀念，高中三年級再將所存的錢交付給孩子，讓他們學會理財。

也有不少人建議原PO可開證券戶，幫孩子操作到大學畢業，讓孩子先到外出去打工，才能體會賺錢不易，拿到一大筆錢也更能善加運用；但也有人表示，從小到大的紅包錢，父母都將其拿去繳學費、補習費等支出。