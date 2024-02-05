Sailor with the header to call game 💥 #HKGvsInterMiamiCF I 1-4 pic.twitter.com/oUF0tJsuJN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 4, 2024

足球巨星梅西（Lionel Messi）暌違10年訪問香港，他與邁阿密國際隊友4日出現在香港大球場，萬眾期待之下，與地主進行的整場友誼賽梅西卻坐板凳沒有上陣，激憤的香港球迷紛紛高喊退票。香港政府致媒體公開信表示「與球迷一樣對主辦單位TATLER XFEST的安排感到極度失望，主辦單位欠球迷一個解釋。」

根據港媒中通社報導，此戰備受球迷期待，香港大球場可容納4萬人，去年12月門票開賣即「秒殺」，甚至梅西的10號球衣一件賣到上千港元（新台幣4000元）。旺角的一間球衣店告訴媒體，他們預計只用1個星期就賣完1整個球季的存貨，至少有兩成客人來自大陸和海外。

梅西熱潮帶來的「盛事經濟」與「一日球迷」也讓大球場周圍的餐飲業受惠，各界為此振奮。邁阿密國際主席貝克漢（David Beckham）出行前以影片問候球迷「等不及要在香港的美麗城市看到大家了。」

遺憾的是這股激情卻被令人錯愕的結局給澆熄，梅西因為養傷沒有上場，觀眾在下半場大喊「我們要梅西」，最終邁阿密國際4比1獲勝，被觀眾報以噓聲。邁阿密國際只是美國大聯盟的球隊，若不是有梅西恐怕沒人會去看，花費數千港元進場的球迷都感覺受騙了。港府表示主辦單位TATLER XFEST必須向「大型體育活動事務委員會」給個交代，主辦方可能會因為梅西未上場而被扣減贊助款項。

根據主辦方TATLER XFEST聲明，他們事前並不知梅西會坐板凳，他們和球迷一樣感到失望。