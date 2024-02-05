在公共場所突然肛門好癢，令人尷尬又難受，原因可能是用錯清潔肛門的方法，大腸直腸外科醫師鍾雲霓在臉書粉專表示，清潔肛門的順序是水洗、濕擦再乾擦，肛門腺體本來就會分泌潤滑物質，保持肛門健康，過度清潔只會破壞這層天然屏障，甚至造成刺激和搔癢。

鍾雲霓PO文指出，有人老覺得肛門擦不乾淨？有可能自動清腸的果菜類量不夠，大便太黏就會清不乾淨，為了清乾淨不停擦磨，會把皮膚擦得太乾，接著就會擦破；所以重點不是蒙著頭一直擦，是要回到高纖飲食的根本上。

鍾雲霓指，青菜裡的粗纖維，像是天然的糞便收集器，它能將散落的糞便穩定接合、打得蓬鬆蓬鬆的、再像海綿一樣吸飽了水，讓糞便在腸道內順滑滾動。這種大便離開肛門時乾脆、不膩、少留痕跡，建議一定要努力試試看。

再者，鍾雲霓指，肛門皮膚不適合用清潔劑清洗或用力擦拭。如果不會這樣對嘴唇，請不要這樣對肛門，肛門處的皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤、有點油脂，如果自己不會覺得嘴唇髒，而反覆用肥皂或紙巾磨洗，不要這樣對待肛門。

鍾雲霓指，她遇過病人因便秘出血之後，反覆用衛生紙或紙巾擦拭肛門，最後越擦越破皮、越嚴重，造成刺激和搔癢；再者，肛門腺體本來就會分泌潤滑物質，保持肛門部健康，過度清潔只會破壞這層天然屏障。

鍾雲霓指，清潔肛門的原則是水洗、濕擦再乾擦，臨床上遇過用濕式衛生紙擦拭肛門，因病人對其中的成分過敏，造成慢性接觸性皮膚炎的例子，這些備品都能用，但癢痛時，請回想是不是它對你而言不合適。再好的藥膏、再溫和的洗劑、再有品質的紙巾，都遇過有病人疑似對它過敏，所以適不適合不必拘泥，讓肛門告訴你。

鍾雲霓指，肛門皮膚受傷時，宜冷不宜熱，肛門表面最適合溫和擦拭或水洗，且受傷、搔癢時，只能用溫涼水洗，不宜過熱，局部可使用凡士林做基礎保濕。若入夜時搔癢影響睡眠，可以隔著衣褲以冰袋冷敷，或者用飲用水淋濕衛生棉、將濕衛生棉放入冷凍庫，取出後做夜間冷敷使用。