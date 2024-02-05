台中第三分局勤工派出所裘姓所長，3日深夜勤務前在所長室內舉槍自戕，檢警4日相驗遺體，確認死因無外力因素。據了解，裘於上月取締酒駕過程中與民眾發生衝突，遭對方挨告傷害，初步和解不成，導致最近情緒低落，且自戕前曾傳訊給妻子「太太，對不起」。

52歲裘姓所長是基層出身，警大80期2年制畢業後，曾任副所長、所長。他與妻子育有2名子女。預計3日晚間10時至4日凌晨2時執行區域酒駕擴大臨檢勤務，但3日晚間9時48分許到槍械室領槍彈後，遲未現身，警員到所長寢室查看，驚見他頭部中槍，10時35分送醫急救，10時45分宣告不治。

警方採證、調閱監視器調查，苦無相關事證，將裘的手機送數位鑑識，發現他生前曾傳訊給親友，提及「最近發生的事情，讓我身心俱疲。」據了解，裘今年1月9日與同仁取締酒駕執行酒測及逮捕過程，被民眾提告傷害罪，初步和解不成，可能因此承受壓力，且在自戕前傳訊給妻子「太太，對不起」。

檢警會同法醫相驗，確認裘腦部的1發子彈是右進左出，槍彈都是他自己所有，死因為頭部槍傷致顱腦損傷、中樞衰竭死亡，排除外力介入，但詳細死因仍待釐清。台中市警局表示，將全力配合家屬辦理後事及撫卹，並請諮商師安排相關同仁心理諮商輔導。

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