據TrendForce研究顯示，1月各類動力電芯產品均價(均以人民幣計)跌勢未止，其中跌幅最大的為車用軟包三元動力電芯，月跌幅7.3%，至0.51元/Wh，儲能電芯方面，農曆新年在即，市場需求無明顯波動，儲能電芯行業生產稼動率雖不及動力電芯，但儲能電芯價格保持相對穩定，月跌幅2.2%，至0.44元/Wh；消費電芯方面，1月終端需求疲弱，同時鈷酸鋰原料價格持續走跌，正極材料價格月跌約7.4%，連帶影響1月鈷酸鋰電芯成本繼續小幅下滑，電芯均價月跌5.9%，至5.43元/Ah。

TrendForce表示，目前上游原料價格止跌持穩，臨近農曆新年假期，由於上游材料企業出現小規模的剛需補庫，近期鋰原料價格止跌後已出現小幅回漲，鈷原料價格總體趨於平穩，但在下遊需求尚未全面恢復的情況下，原料價格持續反彈的動能尚顯不足，故預期2月整體消費電芯價格走勢持平。

儘管目前鋰鹽價格止跌回穩，TrendForce表示，2024年電動汽車市場成長可能放緩，如特斯拉已在去年第4季財報會議提及，今年銷售成長幅度將收斂。面對市場競爭加劇，加上買方追求降低成本的訴求下，中國電池供應商應也會選擇縮減成本，將動力電芯價格推向0.3元/Wh的階段，此將影響部分在取得上游原材料處於劣勢的動力電芯供應商營運面臨困難，在上述發展趨勢下，目前預期第一季整體電芯市場均價仍會持續下行。