北部一家營造公司的董娘，在先生允許下前往另一家營造公司上班，但因為天生麗質美豔動人，即使眾人皆知她的身分，追求者仍眾。一名工程師展開3個月熱追求後，兩人發展出婚外情，1個多月就經常在上班時間一起請假約會，還至少發生10次性行為，丈夫一怒提告求償200萬元，一審工程師遭判賠40萬，二審法官認定女方也要負一半責任，改判賠20萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，營造公司的董座向法院提告，妻子小美2020年間到某營造公司上班，全公司都知道她已婚，但一名工程師見到妻子美麗動人，展開3個月的熱烈追求熱烈的追求，兩人私下會請同一天假去約會，一個多月內就發生10次性行為。為此他氣得告上法院，求償200萬元。

小美坦承，她與工程師任職同一家公司，兩人從109年12月中旬起至110年1月底間交往，在同月31日止正式分手，全公司都知道她有配偶及兩個小孩，她與工程師對話間也會提到自己丈夫，伊與被告於109年12月29日起，一個月至少發生10次性關係。

但是工程師卻否認她與小美發生性行為時，不知其已婚，且兩人僅交往1餘月，發生2次性關係。

法官審理後，認定工程師證述內容不符，且不否認已知悉女方為有配偶之人後，尚與女方交往關係，已超越一般社會通念對於有配偶之人所能忍受之社交關係，破壞原告與女方間婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，判工程師須賠40萬元。

但工程師不服上訴。高院審理後則認為，小美同樣也是共同侵權的行為人，須負起連帶賠償責任判工程師賠20萬元，仍可上訴。