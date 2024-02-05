畢爾用最直接的方式表達自己本季首度重返老東家巫師主場的心情！畢爾5日全場投21中16，含三分球投5中4，攻下加盟太陽以來新高43分，帶領太陽作客以140比112痛宰巫師，太陽也總算結束這次客場7連戰，最後以4勝3敗作收，整體表現還算及格。

自從2012年以探花身分加盟巫師，畢爾一待就是11個球季，直到去年夏天才被巫師無情交易到太陽，跟杜蘭特、戴文布克組成全新三巨頭，不過他本季先後受到背傷與膝傷所苦，表現始終並不理想，沒想到他一回到熟悉的華盛頓，隨即展現爆發表現。

為了迎接畢爾重返華盛頓面對老東家，巫師還特別為他準備賽前致敬影片，全場華盛頓球迷也起立鼓掌歡迎，讓他光在上半場就轟下26分，更在打完前3節，就有41分進帳，可惜雙方差距早已大幅拉開，畢爾也在最後8分44秒就提前退場休息。

太陽除了畢爾，杜蘭特與紐基奇各拿18分，戴文布克14分、6助攻；巫師則以阿夫迪亞24分最高，奧莫魯伊也有16分，加福德與基斯普各有15分，不過主力前鋒庫茲馬卻因傷並未上場。