小編今天（5）日精選5件不可不知的國內外財經大事。金兔年匯市將封關，過去一年新台幣從30.3元價位狂貶，最低跌破32.5元重要心理關卡，至去年底外資大舉回頭，至今年2月2日止回升至31.243元。匯銀主管分析，根據資金流向觀察，一路到元宵節都是高峰期，預計金龍年元宵節前，新台幣易升難貶。

【1】新台幣 估一路強到元宵節

去年1月19日旺虎年封關新台幣收30.368元，至1月30日金兔年開紅盤漲到30.137元，一路偏強至元宵節，一度升至29.7元，元宵過後回檔狂瀉，完全告別「2字頭」，直到11月逐步反彈。

【2】截至上周已漲逾20％ 金兔今封關 跳高高迎金龍

農曆年封關日正式到來，加權指數穩守「萬八」任務可望達標，金兔跳躍帶動台股寫封關新高可期，加上MSCI明晟季度調整將在台灣休市的13日清晨公告，法人看台股權重小幅調整影響不大，點名五檔可望新納入成分股，為台股隱藏版利多，金龍年開紅盤可期。

【3】境外金融中心獲利 近六年最慘

美國聯準會（Fed）升息嚴重衝擊境外金融中心獲利，據金管會最新統計，2023年銀行、證券、保險三大境外中心稅前獲利僅約18.3億美元、年減21％，罕見一年賺不到20億美元，至少為近六年最慘。

【4】英特爾 闢建AI、半導體王國

國際IDM大廠英特爾晶圓代工服務（IFS）積極發展，首次IFS Direct Connect活動將於21日美國矽谷的聖荷西登場。執行長基辛格（Pat Gelsinger）近期揭露重磅嘉賓，包含OpenAI首席執行長奧特曼（Sam Altman）及美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。外界解讀，英特爾將致力於發展AI，另外在重振美國半導體製造也將扮演重要角色。

【5】AI吹旺顯卡需求 板卡大廠樂開懷

生成式AI應用推動PC產業在今年邁入AI PC元年，惟在AI PC產品、軟體應用樣態和產業生態系還得耗時數年才得以成熟之前，各PC品牌廠仍將電競視為主力戰場，尤看好配置獨立顯示卡的PC運算需求將增溫，一線板卡大廠包括華碩、技嘉和微星，皆樂估今年顯卡業務將成長。