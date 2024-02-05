El primero del año para Campana 💥 #HKGvsInterMiamiCF I 1-3 pic.twitter.com/jCs33W1kUZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 4, 2024

足球巨星梅西（Lionel Messi）在4日的訪港友誼賽未上場，激起球迷的憤怒與香港政府的不滿，梅西當晚穿著邁阿密國際的上衣，卻沒有著比賽裝，也就是一開始就沒打算出賽。香港大球場近4萬觀眾開賽時還很興奮，但一直看不到梅西上陣而感覺受騙，他們在下半場高喊「退錢」「我們要梅西」。

其實梅西是受傷了，他上周在邁阿密國際對戰沙烏地希拉爾的比賽進球，但是感覺身體不適，練球之後接受MRI檢查。接下來對戰沙烏地艾納斯的比賽，梅西只在終場前7分鐘才上陣跑一跑。香港之戰開踢前，梅西的大腿内收肌發炎，被列為逐日觀察，蘇亞雷斯（Luis Suárez）則是膝蓋發炎。

邁阿密總教練馬提諾（Tata Martino）賽後說：「我們明白很多球迷非常失望，我們請求他們的原諒。」香港主辦方TatlerXFest也解釋，他們事前不知梅西、蘇亞雷斯不會上陣，並非像一些媒體報導的蓄意欺騙。

賽前邁阿密國際在Ｘ平台公布先發名單，當時就沒有梅西和蘇亞雷斯，球迷以為他們會在中途才被換上場，後來確實有布斯克茲（Sergio Busquets）、阿爾巴（Jordi Alba）等球星被換上去。除了感覺受騙的球迷，也有香港球迷表示能夠理解，畢竟對梅西的年齡和身體狀況無法強求。邁阿密國際4比1戰勝地主香港，再來還要前往日本東京，和冠軍球隊神戶勝利船踢友誼賽。