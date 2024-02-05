赴日本旅遊的民眾注意，日本氣象廳預報，今（5）日下午起至6日，關東甲信地區將降下大雪，東京23區預計降雪量達5公分，若氣溫低於預期，即便是平地，也可能降下「警報級大雪」，呼籲民眾若非必要，不要外出。日本航空及全日空也取消今日下午起從羽田機場起降的76個航班，另外東京都內電車也可能因為積雪停駛，請民眾留意。

5日至6日「警報級大雪」恐侵襲包括東京在內等關東平原地區。

綜合日本放送協會（NHK）、日本東京放送電視台（TBS）報導，日本氣象廳預報，受沿本州南部沿岸移動的低壓系統向東部移動影響，預計今日下午至6日，關東甲信地區的山區將降下大雪，包括東京23區等平地也將降雪。

預計甲信山區及關東北部的降雪量達30公分，關東北部平原、箱根、多摩等地降雪量達20公分，關東南部平原降雪量達7公分，東京23區降雪量達5公分。

另外若氣溫低於預期，氣象廳也警告，即便是包括東京都23區在內的平原地區，也可能出現「警報級大雪」，呼籲民眾留意積雪及路面結冰，非必要不要外出，若要駕車，請先安裝冬季輪胎。

■警報級大雪襲日 交通影響一覽

☆羽田機場取消76航班起降

因應關東將降下大雪，日本航空及全日空（ANA）已取消今日下午起從羽田機場起降的部分航班，日本航空一共取消46個航班，全日空取消30個航班，包括從羽田前往大阪國際機場、福岡機場的航班。

☆東京電車恐停駛或延誤

此外，東京都內的JR及私鐵營運公司也預告，將視積雪情況，可能大幅延誤或停駛電車。

☆部分長途巴士停駛

連接日本各地的JR巴士關東公司也宣布，5日停駛從東京前往長野、大阪、京都的長途巴士。

☆高速公路部分路段恐封閉

高速公路方面，根據積雪情況，中央高速公路、東名高速公路、新東名高速公路、外環高速公路等可能會有大範圍區域遭封閉。東日本高速公路也決定從5日上午起，禁止在特定範圍內使用普通輪胎，將要求駕駛換成冬季輪胎，並攜帶雪鏈。