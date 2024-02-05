女為悅己者容！一般女性外出化妝被視為一種基本禮儀。但上班時間是否要化妝，不化妝難道會犯職場大忌？在台灣社會見仁見智。不過卻有男網友發文抱怨，讀大學時，身邊的女生幾乎都會化妝、打扮，然而出社會後，公司的女同事卻都素顏，讓他感到相當傻眼，文章曝光後掀起熱烈討論。

「女同事都不化妝」一名男網友在論壇「Dcard」發文抱怨，提到以前讀大學時，身旁的每位女生都會化妝、打扮得很漂亮，然而當他畢業後回到家鄉工作，發現公司的女生幾乎都素顏上班，讓他直呼太扯，「不是一堆女生怕素顏嗎？那直接素顏的是怎樣？接受自己醜了？」。

文章曝光後引發熱議，不少網友一針見血回應，「可見辦公室沒帥哥」、「可能你長得不值得，讓她們化妝給你看吧」、「同事而已，沒資格浪費我們的化妝品，謝謝」、「代表辦公室沒人值得她們化妝」、「可能你們辦公室沒有帥的吧」。

另外，也有不少人表示平時上班已經夠累了，「上班累死了還要化妝，我是去上班，不是去化妝給你看」、「上班一大早的誰跟你化妝，都不夠睡了」。