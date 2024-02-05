基隆市轄區的濱海公路安中橋路段，5日凌晨發生一起自小客車衝出護欄翻落山坡的事故，所幸車上的乘客都沒有大礙。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區與新北市萬里區交界的濱海公路安中橋路段，5日凌晨發生一起轎車衝出護欄翻落山坡的事故。基隆市消防局獲報後立即出動前往現場救援，所幸車上3名女子都沒有明顯外傷，順利獲救脫困。詳細的事發原因，還有待警方進一步調查釐清。

5日凌晨0時28分，基隆市消防局接獲民眾報案，指在北部濱海公路的安中橋路段，有一部自小客車翻落山坡。消防局立即派出6輛消防車、2輛救護車及18名消防員前往現場搶救。

消防人員0時40分左右趕到現場，在消防人員試圖接觸受困者的過程中得知，車內有3名女子受困，所幸3人雖然經過車輛衝出護欄跌落山坡，身上都沒有明顯的傷痕。消防人員也研判現場的車輛沒有繼續滾落的危險，便利用雙階梯及救助器材先接近受困的女子，讓3名女子透過階梯回到路面。

凌晨0時59分左右，3名受困的女子順利回到路面，除駕駛人表示不需送醫外，車上的另外2名女性則是在驚魂未定的情況下，搭乘救護車送醫進行檢視，確定身體狀況。