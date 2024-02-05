大陸演員楊波在綜藝《脫口秀大會》上，以穩見台風及口條，獲得觀眾喜愛。但近日被爆出，他有女友卻偷吃女粉絲，他則回應對方早知他有女友，嗆對方是故意當小三，更曝光其個資開嗆；而昨4日他疑似發輕生貼文，稱「這是我的報應」。

近日楊波遭網友在微博上爆料，指控他與一名女粉絲到海邊散步、接吻。對此，楊波也發長文回應，承認自己在有女朋友的情況下，和陌生女性單獨在海邊散步，甚至接吻，但他強調沒有強迫對方，也沒有發生性行為，事後他也向女友道歉並取得女友的原諒。

更回擊傳聞中和他曖昧的女粉絲，還公開寫下對方全名、學校、甚至科系，楊波表示見面時就告訴女粉自己有女朋友，指出對方是「知三當三，還逼我同意跟她搞破鞋(指和男女關係複雜的女人來往)」。

楊波劈腿後，疑似將過錯指向女粉絲，並指控女粉絲偷拍他，且騷擾威脅他3個多月，更批對方有精神方面的問題，讓網友認為也在推責任而遭炎上。

但昨4日楊波突發疑似想輕生貼文，表示「你們看到的時候我應該已經往生了，第一我心理承受能力不好，加上這三個多月女方對我的騷擾和威脅讓我精神狀態也很差；第二我確實做了錯事，這是我的報應」。

不過，楊波發出預排遺書後，即有網友發現他在朋友圈報平安，「酒喝多了，死不了，除了胃有點不舒服，一點事沒有。很多人和員警也已經找到我了，對不起讓大家擔心了」。

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