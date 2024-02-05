「The Black Label」原為為YG娛樂子公司，但據傳將在今年正式脫離，成為獨立的經紀公司；如今網上流傳一組疑似The Black Label旗下新女團的練習生照片，被網友大讚「這才是正統BLACKPINK師妹」且當中更看到過去被稱為「最美童模」Ella Gross，讓外界更加期待。

「The Black Label」的公司創辦人Teddy為YG娛樂的王牌製作人，不僅曾為2NE1打造神曲，更製作過女團BLACKPINK所有專輯，不過他已在BLACKPINK合約確定前，就已經離開YG娛樂；而近期推特（現名為X）上流傳疑似「The Black Label」旗下新女團的練習生照，瞬間引起熱議。

[ notpannchoa ] More information about THE BLACK LABEL's upcoming girl grouphttps://t.co/iI30MRI9I4 pic.twitter.com/EZjM1EQtlU — notpannchoa (@notpannchoa2) February 4, 2024

其中值得注意的是，有網友發現過去被稱為「最美童模」Ella Gross也在照片中亮相；Ella Gross為德國與韓國混血兒，五官清秀擁有空靈氣質的她，年紀輕輕便被星探發掘，成為童星與模特兒，並成為時尚界新寵兒亮相於時裝秀，且個人IG坐擁超過400萬粉絲，2018年簽約THE BLACK LABEL秘密培訓多年。

Ella Gross小小年紀便被星探相中，2018年簽約THE BLACK LABEL秘密培訓多年。（圖／推特）

如今新女團的練習生照片曝光，每位女孩的高顏值與帥氣風格，讓許多網友直呼「比YG更YG、這才是BLACKPINK師妹」、「是我記憶中的YG Style」、「像最早期的BLACKPINK和After School」、「果然Teddy才是YG本體」、「很有dancer氣質，加上Teddy的歌100%會大爆」、「超期待，趕快出道吧」。