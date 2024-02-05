英國知名作家克里斯多夫．裴斯特（Christopher Priest）的代表作為《頂尖對決The Prestige》（台灣書名：奇術師）於2006年時被知名導演克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan）改編為成電影，獲得不少好評，豈料最近卻傳出裴斯特因癌症過世的消息，享壽80歲。

裴斯特 1995 年出版的小說《奇術師》被導演克里斯多福諾蘭搬上大銀幕，這部 2006 年的電影《頂尖對決》由克里斯蒂安貝爾（Christian Bale）、休傑克曼（Hugh Jackman）、大衛鮑伊（David Bowie）等人主演，贏得了廣泛的好評。不過他也曾經批評過諾蘭的《黑暗騎士三部曲》「無聊且自命不凡」，更在採訪中透露自己與諾蘭只見過一次面，「因為我對他不是很有興趣，我們對世界都有不同的看法。對世界來說，他是一位偉大、創新的電影，製片人；對我來說，他是一個想進入好萊塢的孩子。」

1983 年，裴斯特與石黑一雄（Kazuo Ishiguro）、伊恩·麥克尤恩（Ian McEwan）、帕特·巴克（Pat Barker）和馬丁·艾米斯（Martin Amis）一起躋身首屆格蘭塔最佳英國青年小說家名單，他的作品隨後獲得了廣泛的讚譽，最終於 2001 年獲得烏托邦獎終身成就獎。

RIP Christopher Priest, one of Britain's most searing, inventive and consistently confounding writers in the faultline between the fantastical and the mundane.



He's probably best-known for his novel The Prestige, filmed by Chris Nolan in 2006.https://t.co/5wzico0gc8 pic.twitter.com/bvzXPPYhOt — Werthead (@Werthead) February 3, 2024

如今傳出裴斯特因癌症過世的消息，他的文學經紀人馬克斯·愛德華茲 （Max Edwards）悲痛表示：「裴斯特是一位真正的傑出人物。就像他幾乎同時代的 JG 巴拉德（他在生命最後幾個月寫的傳記）一樣，他獲得了在文學和推理小說界都受到稱讚的罕見榮譽。」直到過世前的幾個月裴斯特都在英國仍筆耕不輟，他過世後留下了同為小說家的愛妻妮娜艾倫以及孩子西蒙和伊麗莎白。