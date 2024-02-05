南部一位結婚16年人妻，在丈夫臉書見到情人節買花及訂房記錄，還進一步發現竟然女方是丈夫公司女同事，女方還傳「不試車怎知道合不合適」、及「交往前試車就是想騙砲？」等對話內容及文章，甚至不避諱放上親密照片。事情曝光後，丈夫曾向元配道歉，坦承兩人多次四處出遊嘿咻，元配也向小三提告求償百萬，法院判小三須賠償30萬元，可上訴。

根據判決書，人妻發現，丈夫與一名女同事小美臉書對話有訂購花束及訂房之紀錄，還見到親密合照，而丈夫除了與小美互道思念外，甚至出現「但照顧你我應該還可以」、「愛我就好」、「不試車怎知道合不合適」、及「『交往前試車』就是想騙砲？...」為標題之網址連結、「那我們合適嗎？」，兩人彼此互稱「老公」、「老婆」並祝彼此情人節快樂等對話內容，顯見女方有超出通常朋友之親密互動，甚至發生性行為，因此提告求償百萬。

丈夫坦承，女方早知他有配偶。兩人從2022年12月開始親密交往，他都載女方上下班，晚上也都在一起逛街、吃飯、開房間，甚至一起前往南部各地單獨出遊，也有發生至少有3次以上性行為。而且還曾在112年3月有幫女方租套房，在那裡發生性行為的次數大概1-5次之間。

法官檢視兩人對話紀錄，發現女方傳訊給男方稱：「不試車怎知道合不合適」，並附上一篇「交往前試車就是想騙砲？」男人真心話的文章。人夫則回「那我們合適嗎？」認兩人親密交往堪以認定。

法官認定，女方確實男方為有配偶之人，仍與男方親密對話及發生性關係，並因此事向妻子承認錯誤，表示道歉，仍與男方維持親密交往之不正常男女關係，且有發生性關係，不法侵害配偶權，因此判小三賠償30萬元。