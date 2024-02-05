排便後需用衛生紙擦拭，外科醫師鍾雲霓表示，清潔肛門的原則是水洗、濕擦再乾擦，但多數人僅用衛生紙，還堅持擦到全白，這方式恐讓皮膚破皮、刺痛，同時破壞肛門腺體天然屏障，建議擦到淡淡淺黃色就要收手。

鍾雲霓於個人臉書粉專指出，上完大號怕肛門擦不乾淨，甚至覺得好像有異味，有人會不停用衛生紙摩擦，恐導致皮膚變得乾燥、破皮，刺癢痛的感覺接連而來，還會破外肛門腺體的天然屏障，建議大便擦到衛生紙淡淡淺黃色就要收手。

鍾雲霓表示，清潔肛門的正確方式依序是水洗、濕擦再乾擦，她曾遇過患者用濕式衛生紙擦拭肛門，但因為對其中的成分過敏，造成慢性接觸皮膚炎，因此使用前要評估該產品是否適合自己。

鍾雲霓表示，大便無法一次排空，和飲食、運動量及皮膚的含水量息息相關，可攝取堅果或以亞麻油或葵瓜子油拌煮青菜，多補充纖維和水，提升腸道排空效率，也可每周至少運動3次，每次做20至30分鐘的有氧運動，鍛鍊心肺、增加下身循環並幫助腸胃蠕動。